बच्चे का ‘डीएनए टेस्ट’ नहीं करा रही थी पत्नी, पति ने कोर्ट ने पेश कर दी मेडिकल रिपोर्ट; सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘जब लॉयल हो तो टेस्ट का डर कैसा?’

सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाक के मामले में सुनवाई करते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला दिया है, जो पति-पत्नी के रिश्तों, तलाक और बच्चे के डीएनए (DNA) टेस्ट से जुड़ा हुआ है. दरअसल, एक पति को जब अपनी पत्नी के चरित्र पर शक हुआ, तो उसने एक प्राइवेट लैब से डीएनए टेस्ट करवाया. इस टेस्ट की रिपोर्ट में यह बात खुलकर सामने आई कि वह उस बच्चे का जैविक पिता (biological father) नहीं है. इसके आधार पर पति ने पुणे की फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की और पत्नी के खिलाफ बेवफाई का आरोप लगाते हुए एक आधिकारिक डीएनए टेस्ट कराने की मांग की. हालांकि, पत्नी ने इस टेस्ट का विरोध किया और कहा कि किसी को भी डीएनए टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. मामला बॉम्बे हाई कोर्ट होते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की दलीलों को खारिज करते हुए आधिकारिक डीएनए टेस्ट को हरी झंडी दे दी. आइए जानते हैं इस कानूनी लड़ाई का पूरा मामला.

बच्चे के डीएनए टेस्ट पर छिड़ा विवाद

इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब पति ने हैदराबाद की एक मशहूर प्राइवेट लैब से डीएनए टेस्ट करवाया. उस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि उसके उस बच्चे का जैविक पिता होने की संभावना ‘जीरो’है. इस रिपोर्ट के हाथ लगते ही पति ने पुणे के फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए तलाक मांगा. उसने कोर्ट से गुहार लगाई कि उसके आरोपों को साबित करने के लिए एक ऑफिशियल डीएनए टेस्ट बेहद जरूरी है क्योंकि इसके बिना सच सामने नहीं आ सकता. दूसरी ओर, पत्नी ने इस टेस्ट का कड़ा विरोध किया और कानूनी सिद्धांतों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि कोर्ट किसी को भी जबरन डीएनए टेस्ट कराने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और तलाक का फैसला इस टेस्ट के बिना ही होना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

पत्नी की दलीलों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ (जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले) ने सीधा और तीखा सवाल पूछा, ‘अगर आप वफादार हैं, तो फिर आपको इस टेस्ट से ऐतराज क्यों है?’ इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी पुणे फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा था कि पति द्वारा पेश की गई प्राइवेट डीएनए रिपोर्ट, जिसमें पिता होने की संभावना जीरो बताई गई है, कोर्ट-ऑर्डर्ड डीएनए टेस्ट का निर्देश देने के लिए पर्याप्त प्राथमिक सबूत है. हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि चूंकि तलाक की मुख्य वजह बेवफाई का आरोप ही है, इसलिए डीएनए टेस्ट रिपोर्ट इस बात का सटीक फैसला करेगी कि क्या पति वास्तव में बच्चे का जैविक पिता है या नहीं.

कानून क्या कहता है और इस फैसले के मायने?

आमतौर पर भारतीय कानून विवाह के दौरान पैदा हुए बच्चे की वैधता को मानता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले से यह बात साफ कर दी है कि यह नियम डीएनए टेस्ट को पूरी तरह से नहीं रोकता. अगर पति कोर्ट के सामने कोई मजबूत और ठोस प्रारंभिक सबूत पेश करता है, जिससे टेस्ट की सख्त जरूरत साबित होती हो और तलाक का मुख्य आधार पत्नी की बेवफाई हो, तो कोर्ट बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दे सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से सही ठहराते हुए रास्ता साफ कर दिया है. इस फैसले से उन सभी मामलों में एक बड़ा कानूनी उदाहरण तय होगा जहां पिता होने के दावों और बेवफाई के आरोपों को लेकर पेचीदा स्थिति बनी रहती है.

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