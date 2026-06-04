क्या रोबोट तय करेंगे सजा? सुप्रीम कोर्ट की AI कमेटी ने लिया बड़ा फैसला, लगा दी ये पाबंदियां!

Supreme Court AI draft: सुप्रीम कोर्ट की AI कमेटी ने अदालतों में AI के इस्तेमाल को लेकर कुछ कड़े और जरूरी नियम तय करने का प्रस्ताव रखा है. इस शुरुआती ड्राफ्ट में साफ़ कहा गया है कि कानूनी फैसलों में AI की कोई भूमिका नहीं होगी. साथ ही गवाहों या पक्षों की भविष्यवाणी या प्रोफाइलिंग करने वाले AI टूल्स पर रोक लगाने और अदालती कार्यवाही में ऐसे AI सिस्टम के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगाने की बात कही गई है जो पारदर्शी नहीं हैं या जिन्हें समझा नहीं जा सकता.

आपको बता दें कि बुधवार 3 जून को जारी हुए ‘रेगुलेशन फॉर यूज ऑफ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इन कोर्ट्स 2026’ के इस शुरुआती ड्राफ्ट में इस बात पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कि ‘अदालतों में AI का इस्तेमाल हमेशा इंसानी समझ और न्यायिक गरिमा के अधीन ही रहेगा. यानी तकनीक कभी भी जज से ऊपर नहीं हो सकती.’ ड्राफ्ट के मुताबिक, हर AI सिस्टम सिर्फ एक मददगार के रूप में काम करेगा. यह किसी भी जज के स्वतंत्र काम-काज और उनके अधिकारों की जगह नहीं ले सकता. कानून, तथ्यों और न्याय से जुड़ा आखिरी फैसला लेने का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ संबंधित जजों के पास ही रहेगा.

AI कहां काम आ सकता है और कहां नहीं?

इन कामों में मिलेगी AI की मदद:

केसों का मैनेजमेंट करना और केस लिस्ट तैयार करना

अदालती सुनवाई का समय तय करना

कोर्ट की कार्यवाही को लिखना और फैसलों का दूसरी भाषाओं में अनुवाद करना

कानूनी रिसर्च और प्रशासनिक काम (जैसे केस फाइलिंग में मदद, गलतियाँ सुधारना और रिकॉर्ड संभालना)

आम लोगों और मुकदमों से जुड़े लोगों की मदद के लिए चैटबॉट या गाइड बनाना, ताकि वे अदालती प्रक्रिया को आसानी से समझ सकें

दिव्यांगों या भाषा की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए विशेष सेवाएं देना

अदालती रिकॉर्ड्स से निजी जानकारियों को हटाना

इन कामों पर रहेगी पूरी पाबंदी: