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दो घंटे में पहुंच सकेंगे दिल्ली से राजस्थान, बदलेगा 130 KM का नया रूट, दौड़ेगी सुपरफास्ट रैपिड रेल

दिल्ली और राजस्थान के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने वाली है. 130 किलोमीटर लंबे नए RRTS रैपिड रेल कॉरिडोर से दिल्ली से बहरोड़ का सफर केवल दो घंटों में ही पूरा हो सकेगा. इससे उद्योग, रोजगार और रियल एस्टेट सेक्टर में फायदा मिलने वाला है.

By: Deepika Pandey | Last Updated: June 13, 2026 11:44:22 AM IST

सुपरफास्ट रेपिड रेल कॉरिडोर
सुपरफास्ट रेपिड रेल कॉरिडोर


Superfast Rapid Rail Corridor: जल्द ही दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी और राजस्थान के बहरोर को जोड़ने वाला RRTS कॉरिडोर जल्द ही लोगों की यात्रा को आसान बना देगा. इस परियोजना के पूरा होने के बाद बहरोर से दिल्ली के सराय काले खां तक पहुंचने में केवल 1 घंटा 50 मिनट का समय लगेगा. वहीं इस कॉरिडोर के बनने के बाद राजस्थान पहुंचने में भी कम समय लगेगा. इस परियोजना को लेकर राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच लागत शेयर करने पर भी सहमति बन गई है. 

राजस्थान और हरियाणा सरकार का समझौता

समझौते के तहत बावल से राजस्थान सीमा तक बनने वाले हिस्से की 50 प्रतिशत लागत हरियाणा सरकार उठाएगी. वहीं राजस्थान सीमा से बहरोर तक के हिस्से का पूरा खर्च राजस्थान सरकार और उसकी एजेंसियां वहन करेंगी. इस सहमति के बाद परियोजना से जुड़े काम में तेजी आने की उम्मीद है. पूरा RRTS कॉरिडोर करीब 130 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें कुल 19 स्टेशन बनाए जाएंगे. हालांकि तीन स्टेशन मुख्य होंगे, जो शाहजहांपुर, नीमराना और बहरोर होंगे. 

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औद्योगिक क्षेत्र में मिलेगा फायदा

ये परियोजना सफर के समय को तो कम करेगी ही साथ ही कई अन्य चीजों के लिए भी फायदेमंद होने वाली है. इस परियोजना से औद्योगिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी. नीमराना, शाहजहांपुर, बहरोर, घिलोठ और जापानी औद्योगिक क्षेत्र जैसे बड़े औद्योगिक हब सीधे इस कॉरिडोर से जुड़ जाएंगे. इसके अलावा इस कॉरिडोर से खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र और कई लॉजिस्टिक पार्कों को भी इससे फायदा होगा. इस कॉरिडोर के बनने से नए निवेश आने की संभावना बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. 

रियल एस्टेट में आएगा उछाल

रैपिड रेल कॉरिडोर बनने से रियल एस्टेट सेक्टर पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है. लोग भिवाड़ी, नीमराना और बहरोर जैसे इलाकों में घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं. शाहजहांपुर, नीमराना और बहरोर स्टेशन के आसपास जमीन और प्रॉपर्टी की कीमतों में भी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है. 

आम लोगों को क्या फायदे होंगे?

बता दें कि इस कॉरिडोर के बनने के बाद दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ट्रैफिक से राहत मिलेगी. इसके बनने से राजस्थान के लोगों को दिल्ली पहुंचने में आसानी होगी और साथ ही इस कॉरिडोर के बीच पड़ने वाले शहरों का तेजी से विकास भी होगा.

Tags: RRTS Corridor
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