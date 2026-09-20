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Super El Niño warning: सूखा, भीषण गर्मी और जंगलों की आग…भारत पर अल नीनो का क्या-क्या असर पड़ेगा?

Super El Niño warning: भारत में मॉनसून की वापसी होने वाली है. लेकिन अभी भी अल नीनो का खतरा टला नहीं है. 180 से ज्यादा वैज्ञानिकों और इकोलॉजिस्ट ने चेतावनी दी है कि इससे सूखा और भीषण गर्मी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. जिससे जंगलों में आग लगने और इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाएगा.

By: Sohail Rahman | Published: September 20, 2026 11:34:40 AM IST

भारत पर सुपर अल नीनो का क्या-क्या असर पड़ेगा?
भारत पर सुपर अल नीनो का क्या-क्या असर पड़ेगा?


Super El Niño warning: भारत में मॉनसून का मौसम कम बारिश के साथ खत्म हो रहा है. ऐसे में 180 से ज्यादा वैज्ञानिकों और इकोलॉजिस्ट ने एक जरूरी अपील जारी की है. उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अल नीनो बहुत ज्यादा जोरदार हो सकता है. उन्होंने सूखे और भीषण गर्मी से लेकर जंगल की आग और इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचने जैसे खतरों की ओर इशारा किया है.

वैज्ञानिकों की ये अपील उस वक्त सामने आई है जब दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी शुरू हो गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पहले कहा था कि मॉनसून पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से हट चुका है और अगले तीन-चार दिनों में राजस्थान, पंजाब, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ और हिस्सों से इसके हटने के लिए हालात अनुकूल हैं.

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बारिश में 15 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई

IMD के डेटा के मुताबिक, भारत में 4 जून से 19 सितंबर के बीच बारिश में 15 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. दक्षिणी प्रायद्वीप में सबसे ज्यादा 29 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई. जून में 35 प्रतिशत की कमी देखी गई, जबकि जुलाई एकमात्र ऐसा महीना था जब औसत से ज्यादा बारिश हुई. अगस्त में बारिश 213.3 मिमी रही, जो 2001 के बाद से उस महीने के लिए सातवीं सबसे कम बारिश थी.

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अल नीनो से भारत पर क्या असर पड़ेगा?

वैज्ञानिकों ने कहा कि ट्रॉपिकल पैसिफिक में अल नीनो के चेतावनी वाले संकेत पहले ही दिख रहे हैं, जहां समुद्र की सतह का तापमान 0.5°C की सीमा से ऊपर बढ़ गया है और अगस्त में 2.6°C तक पहुंच गया है. उनकी अपील में बताए गए अनुमानों से पता चलता है कि तापमान में अंतर 4°C से ऊपर जा सकता है. इस महीने की शुरुआत में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने कहा था कि मौजूदा अल नीनो की स्थिति आने वाले महीनों में बहुत मजबूत घटना में बदल सकती है और फरवरी 2027 तक बनी रह सकती है.

सूखा और भीषण गर्मी ला सकता है अल नीनो

एक मजबूत अल नीनो सूखा और भीषण गर्मी ला सकता है, जिससे किसानों, मछुआरों और चरवाहों पर दबाव बढ़ सकता है. इसके अलावा, वैज्ञानिकों ने कोरल ब्लीचिंग और उनके मरने, ज्यादा जंगल की आग लगने और रेनफॉरेस्ट के बड़े पेड़ों के खत्म होने की ओर भी इशारा किया. इसके अलावा, भारत की प्रकृति पर कुछ ऐसे असर भी हो सकते हैं जो आसानी से नजर नहीं आते, जैसे फलों के लगने में देरी या जानवरों के व्यवहार में बदलाव. ये भी उतने ही जरूरी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप खास तौर पर उन पर ध्यान न दें, तो शायद वे दिखाई न दें.

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Tags: super el nino
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