Sunita Williams Retires From NASA: NASA की नौकरी कितनी फायदेमंद? सुनीता विलियम्स की सैलरी और नेटवर्थ जान फटी रह जाएंगी आंखें

Sunita Williams Retirement: भारतीय मूल की मशहूर और जानी-मानी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने NASA से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, जिसके चलते ही अंतरिक्ष खोज में एक शानदार युग का अंत हो गया है.

By: Heena Khan | Published: January 21, 2026 12:49:45 PM IST

Sunita Williams Networth: भारतीय मूल की मशहूर और जानी-मानी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने NASA से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, जिसके चलते ही अंतरिक्ष खोज में एक शानदार युग का अंत हो गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनका रिटायरमेंट 27 दिसंबर, 2025 से प्रभावी होगा, जो उनके 27 साल के ऐतिहासिक और प्रेरणादायक करियर का अंत होगा. उनके इस खूबसूरत सफर में काफी उतार-चढ़ाव आए हैं उसके बाद भी सुनीता बिना डरे डटी रहीं. जानकारी के मुताबिक अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) के लिए तीन सफल मिशन पूरे किए और एक महिला द्वारा अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया. आज हम आपको NASA में उनकी सैलरी और रिटायरमेंट के समय उनकी अनुमानित नेट वर्थ के बारे में बताने वाले हैं.

नासा में कितना कमा चुकीं सुनीता 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NASA अपने एस्ट्रोनॉट्स को अमेरिकी सरकार के नियमों के अनुसार सैलरी देता है. सुनीता विलियम्स एक बहुत काबिल और अनुभवी अधिकारी थीं, जो GS-15 ग्रेड की पोस्ट पर थीं, खास बात ये है कि इस पोस्ट को सबसे ऊंचा माना जाता है. इस ग्रेड के आधार पर, उनकी सालाना सैलरी लगभग ₹1.26 करोड़ थी. खास बात यह है कि उन्होंने अंतरिक्ष में कितने भी दिन बिताए हों, उन्हें कोई अतिरिक्त “ओवरटाइम” पेमेंट नहीं मिला.

सैलरी के अलावा फायदे

अपनी सैलरी के अलावा, एस्ट्रोनॉट्स को कई बेहतरीन फायदे मिलते हैं. NASA उन्हें और उनके परिवारों को प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस और मेंटल हेल्थ सपोर्ट (काउंसलिंग) देता है. जब वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर मिशन पर थीं, तो NASA ने उनके रहने और खाने का सारा खर्च उठाया. इसके अलावा, उन्हें छोटे-मोटे रोज़ाना के खर्चों के लिए लगभग ₹347 ($4) का डेली अलाउंस मिलता था.

जानें सुनीता विलियम्स की नेट वर्थ 

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिकी नौसेना में कैप्टन के रूप में काम करने और फिर दशकों तक NASA में काम करने के बाद, सुनीता विलियम्स ने काफी संपत्ति जोड़ ली है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो, उनकी नेट वर्थ लगभग ₹42 करोड़ ($5 मिलियन) होने का अनुमान है. यह उनकी सालों की कड़ी मेहनत, सरकारी सैलरी, नौसेना पेंशन और अच्छे इन्वेस्टमेंट का नतीजा है. वह फिलहाल अपने पति के साथ ह्यूस्टन, टेक्सास में रहती हैं.

