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पहले सांसद के सीने को गोलियों से किया छलनी, फिर छाती पर चढ़कर मनाया जश्न; कौन है शकुंतला महतो

Sunil Mahto Murder Case: झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में एक फुटबॉल मैच के दौरान तत्कालीन सांसद सुनील महतो और उनके गार्ड की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में आरोपी कुख्यात नक्सली शकुंतला उर्फ पुष्पा ने कोलकाता पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है.

By: Sohail Rahman | Published: June 21, 2026 1:00:34 PM IST

सुनील महतो हत्याकांड
सुनील महतो हत्याकांड


Sunil Mahto Murder Case: झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में एक फुटबॉल मैदार पर अतीत का एक खूनी अध्याय उस समय जागृत हो उठा जब जमशेदपुर के पूर्व सांसद सुनील महतो की हत्या की आरोपी कुख्यात नक्सली शकुंतला उर्फ पुष्पा ने सरेंडर दिया. ऐसे में आइए जानते हैं कि मार्च 2004 को उस दिन ऐसा क्या हुआ था? दरअसल, पूरा मामला यह है कि मार्च 2004 की एक तारीख में पूर्वी सिंहभूम के बाकुरिया गांव के मैदान में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया था. जहां जमशेदपुर के तत्कालीन सांसद सुनील महतो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे.

फुटबॉल मैदान में पहुंचने पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया था. लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद उन्हें और उनके गार्ड को गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा.

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हमलावरों ने की सुनील महतो की हत्या

तत्कालीन सांसद का स्वागत करने के बाद मैच का शुभारंभ हुआ. मैच के बीच में हथियारबंद लोग वहां पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी. इस घटना में सांसद सुनील महतो, उनके दो अंगरक्षकों और एक जेएमएम नेता की जान चली गई. अचानक हुई फायरिंग से मैदान पर अफरातफरी मच गई और भीड़ मैदान से भाग गई. अंत में मैदान पर सिर्फ हमलावर और 4 बेजान लाशें पड़ी हुईं और पीड़ितों के घावों से खून बह रहे थे.

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लाश पर चढ़कर मनाया था जश्न

जमशेदपुर के सांसद सुनील महतो को गोलियों से छलनी करने के बाद नक्सली शकुंतला ने इस घटना का जश्न बहुत ही क्रूर तरीके से मनाया. उसने बहते खून के बीच सांसद की छाती पर चढ़कर जश्न मनाया. शकुंतला ने इस जश्न को पूर्वी सिंहभूम के लांगो गांव में हुई एक घटना का बदला बताया, जहां ग्रामीणों ने 11 नक्सलियों को मार डाला था. बताया जा रहा है कि तत्कालीन सांसद सुनील महतो को अपने 11 साथियों की मौत के लिए जिम्मेदार मानते हुए उसने बदला लेने की साजिश रची थी.

कौन हैं शकुंतला उर्फ पुष्पा?

शकुंतला पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले के बेलपहाड़ी इलाके के एक गांव की रहने वाली है. वह दस साल की उम्र में एक नक्सली संगठन में शामिल हो गई थी और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. ‘वर्षा’ और ‘परी’ जैसे नामों का इस्तेमाल करते हुए उसने आतंक फैलाया और पुलिस के लिए बड़ी मुसीबत बन गई. उसकी जिंदगी में 2005 में एक नया मोड़ आया, जब वह झारग्राम के नक्सल स्क्वाड कमांडर अतुल महतो से मिली. दोनों के बीच प्यार हुआ और उसी साल उन्होंने शादी कर ली. इसके बाद वह कई नक्सल घटनाओं में शामिल रही और अब उसने कोलकाता पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है.

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Tags: crime news
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