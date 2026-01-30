Sunetra Pawar Biography: इतिहास रचेगा महाराष्ट्र, पहली बार कोई महिला बनेगी डिप्टी सीएम; जानिये सुनेत्रा पवार के बारे में दिलचस्प बातें

Sunetra Pawar Deputy CM Oath: एनसीपी के दिवंगत नेता एनसीपी के दिवंगत नेता अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. पार्टी ने उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को अगली उपमुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाने का फैसला किया है. सुनेत्रा पवार शनिवार शाम महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी.

एनसीपी नेताओं की बैठक के बाद लिया गया फैसला

यह निर्णय एनसीपी नेताओं की शुक्रवार को हुई अहम बैठक में लिया गया, जिसमें अजित पवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले उत्तराधिकारी पर विचार किया गया. बैठक में सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे उन्होंने पार्टी नेताओं के आग्रह पर स्वीकार कर लिया.

बैठक के बाद जानकारी दी गई कि शनिवार दोपहर 2 बजे विधानभवन में एनसीपी विधायकों की बैठक होगी. इसके बाद शाम को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा. सुनेत्रा पवार का यह राजनीतिक पदार्पण ऐसे समय में हो रहा है, जब पार्टी शोक और नेतृत्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है. बुधवार को बारामती के पास हुए एक विमान हादसे में अजित पवार के निधन ने राज्य की राजनीति को गहरा झटका दिया था.

कौन हैं सुनेत्रा पवार?

सुनेत्रा पवार मूल रूप से धाराशिव ज़िले की रहने वाली हैं और उनका बचपन टेर गांव में बीता. वे एनसीपी के वरिष्ठ नेता पद्मसिंह पाटिल की बहन हैं. सुनेत्रा का कहना रहा है कि राजनीति और सामाजिक कार्य के प्रति उनका झुकाव उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और गांव में प्रभावशाली व्यक्तित्व माने जाते थे. बचपन से ही वे लोगों के बीच जाकर उनसे मिलने-जुलने की आदी रहीं, जिसने उनके सामाजिक दृष्टिकोण को मजबूत किया.

कैसे हुआ था सुनेत्रा और अजित पवार का विवाह?

पद्मसिंह पाटिल और शरद पवार की घनिष्ठ मित्रता के चलते सुनेत्रा और अजित पवार का विवाह वर्ष 1980 में हुआ. शादी के बाद सुनेत्रा बारामती आ गईं. उस समय अजित पवार ने राजनीति में कदम नहीं रखा था. उनके राजनीतिक सफर के शुरुआती वर्षों में सुनेत्रा ने परिवार और घर की जिम्मेदारी संभाली और अजित पवार के दूध के व्यवसाय में भी सहयोग किया.

1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद जब शरद पवार मुख्यमंत्री बने, तब अजित और सुनेत्रा पवार उनके साथ मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास वर्षा बंगले में रहने लगे. उसी दौर में कंप्यूटर क्रांति के बीच सुनेत्रा ने नई तकनीक सीखने की पहल की और कंप्यूटर प्रशिक्षण भी हासिल किया. अब, वर्षों के सामाजिक अनुभव और पारिवारिक राजनीतिक विरासत के साथ, सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई भूमिका निभाने जा रही हैं.

राज्यसभा में संसद सदस्य

सुनेत्रा अजीत पवार अभी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की सदस्य के तौर पर महाराष्ट्र से राज्यसभा में संसद सदस्य हैं. वह बारामती टेक्सटाइल कंपनी की चेयरपर्सन और एनवायरनमेंटल फोरम ऑफ इंडिया की CEO हैं. उनके दो बेटे हैं, जय पवार और पार्थ पवार. वह बारामती से लोकसभा के लिए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार थीं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सुनेत्रा पवार के पास करीब 127.6 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति है.

