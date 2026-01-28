पत्नी सुनेत्रा या फिर कोई और? अजित पवार के बाद कौन संभालेगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की कमान?

Sunetra Pawar: महाराष्ट्र के बारामती जिले में बुधवार (28 जनवरी, 2026) को भीषण विमान क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है. विमान हादसे में अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई. राज्य के कई जिलों से समर्थकों और नेताओं के बिलख-बिलखकर रोने की फोटोज और वीडियोज सामने आए हैं. इस बीच अजित पवार के निधन के बाद यह सवाल तेजी से लोगों के जेहन में उठ रहा है कि अब राज्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की कमान किसके हाथ में होगी? अजित पवार NCP के सबसे मजबूत नेता थे. उन्होंने पार्टी में दूसरी श्रेणी के नेता को तैयार भी नहीं किया था, क्योंकि उन्हें अभी जरूरत भी नहीं थी. यहां पर बता दें कि उनके परिवार के करीब-करीब सभी सदस्य राजनीति में हैं. इस कड़ी में पत्नी सुनेत्रा राज्यसभा सदस्य हैं, जबकि अजित पवार के दो बेटे हैं बेटे पार्थ और जय भी एक्टिव हैं. अब सवाल है कौन पार्टी को लीड करेगा?

अजित पवार के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं. उनकी पत्नी का नाम सुनेत्रा पवार है और वह पति के साथ चुनावी सभाओं और कार्यक्रमों में अक्सर नजर आती थीं. सुनेत्रा पवार की एक और पहचान भी है कि वह महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री पद्मसिंह बाजीराव पाटिल की बहन हैं. ऐसे में महाराष्ट्र में उनकी पहचान एक प्रभावशाली नेता के रूप में है. अगर NCP के नेताओं ने चाहा तो सुनेत्रा पवार को पार्टी मुखिया बनाया जा सकता है. वहीं, परिवार से अलग बात करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में अजित पवार के बाद दूसरी श्रेणी के नेताओं में राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे बडे़ नाम हैं. ऐसी यह भी हो सकता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की कमान प्रफुल्ल पटेल को मिले.

अजित पवार का बेटा संभालेंगे NCP की कमान!

अजित पवार का बड़ा बेटा पार्थ पवार हैं. पार्थ ने मावल लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था लेकिन उन्हें हार मिली. वहीं, छोटा बेटा जय पवार फिलहाल राजनीति से दूर हैं और किसी सार्वजनिक भूमिका में नहीं दिखते हैं.

सिर्फ 23 साल की उम्र में राजनीति में ली थी एंट्री

22 जुलाई 1959 को जन्में अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के संस्थापक शरद पवार के भतीजे थे. वर्ष 1991 में अजित पवार पहली बार बारामती से सांसद चुने गए. इसके बाद राजनीति में पीछे मुड़कर नहीं देखा. इस दौरान उन्हें अपने चाचा शरद पवार का भी साथ मिला. अजित ने सिर्फ 23 साल की उम्र में ही राजनीति में प्रवेश किया था. 23 साल में वह कोऑपरेटिव शुगर फैक्टरी के बोर्ड में सदस्य बन गए थे. इसके बाद वर्ष 1991 में वह पुणे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बने. राजनीति में कई सालों तक मंत्री रहे अजित पवार अपने चाचा शरद पवार से 2023 में ही अलग हो गए थे और एनसीपी पर काबिल हो गए थे. इसके बाद उनकी पार्टी ही असली पार्टी हो गई.

कुल 5 लोगों ने गंवाई विमान हादसे में जान

यहां पर बता दें कि छोटे विमान ने मुंबई से बारामती के लिए सुबह 8 बजकर 10 मिनट पर उड़ान भरी. सुबह करीब आठ बजकर 45 मिनट पर यह रडार की पहुंच से गायब हो गया. फिर 8 बजकर 50 मिनट पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो गया. बारामती के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल के मुताबिक, दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई. इसके चलते विमान में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अजित पवार भी शामिल थे.