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‘चोरों-दुष्कर्मियों की पार्टी है TMC’, पार्टी से इस्तीफा देते ही सुखेंदु शेखर का जागा ईमान, कहा- आरजी कर केस के बाद…

Sukhendu Sekhar Ray: पश्चिम बंगाल में टीएमसी के पूर्व सांसद सुखेंदु शेखर ने कहा कि टीएमसी चोरों और दुष्कर्मियों की पार्टी है. आरजी कर केस के दौरान ही पार्टी छोड़ने का मन बना लिया था.

By: Sohail Rahman | Published: June 9, 2026 2:23:10 PM IST

सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि टीएमसी चोरों और दुष्कर्मियों की पार्टी है.
सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि टीएमसी चोरों और दुष्कर्मियों की पार्टी है.


Sukhendu Sekhar Ray: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद उनकी पार्टी के सांसद और विधायक लगातार ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं. इस बीच, टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने टीएमसी की प्राथमिक सदस्यता और राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा देने के बाद बड़ा बयान दिया है. जिसमें उन्होंने कहा कि यह पार्टी चोरों और दुष्कर्मियों की पार्टी है. आरजी कर की घटना ने मुझे यह फैसला लेने में मदद की. इसके अलावा, उन्होंने चौंकाने वाला दावा किया कि अगर मैं उस समय पार्टी छोड़ देता तो उस वक्त कॉन्टैक्ट किलर्स ने शायद मेरी हत्या कर दी होती.

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि जब आरजी कर की घटना हुई थी तब लोग सड़कों पर उतर आए थे. मैंने अपने राजनीतिक करियर में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था और मैंने इसके बारे में आवाज उठाई थी.

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आरजी कर केस के दौरान की थी मांग

उन्होंने आगे कहा कि आरजी कर केस के दौरान मैंने मांग की थी कि इसमें शामिल सभी लोगों को फांसी दी जाए. मैंने ट्वीट भी किया और विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा भी लिया. उस ट्वीट के लिए मुझे तलब भी किया गया था. इससे पहले एक प्रेस बयान में सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा था कि राज्य के इतिहास में पहली बार जनता ने बीजेपी को भारी जनादेश दिया है, जिससे टीएमसी के 15 साल के अराजक शासन का अंत हो गया है.

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टीएमसी के शासनकाल में दिखी भारी विफलताएं

टीएमसी के 15 साल के शासनकाल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाप अत्याचार और स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कानून व्यवस्था और रोजगार जैसे क्षेत्रों में बड़ी विफलताएं देखने को मिलीं. इसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर कहा कि जनता के इस एतिहासिक फैसले का सम्मान करते हुए मैं इस्तीफा दे रहा हूं. राज्यसभा सीट और टीएमसी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा देने के बाद सुखेंदु शेखर रॉय ने आरजी कर रेप और मर्डर केस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सत्ता का नशा उनके (टीएमसी के) सिर पर इस कदर चढ़ गया था कि उन्हें लगता था कि दुनिया में कोई भी उन्हें छू नहीं सकता.

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Tags: home-hero-pos-1mamata banerjeeSukhendu Sekhar Ray
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