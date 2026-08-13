Sukhbir Singh Badal Attacked: सुखबीर सिंह बादल पर निहंग ने कृपाण से किया हमला, सुरक्षा में तैनात जवान भी हुए घायल

Sukhbir Singh Badal Attacked: न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ. उनकी सुरक्षा टीम के एक पुलिस अधिकारी को भी चोटें आईं. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, बादल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. इससे पहले दिन में वह अपने परिवार के साथ तख्त श्री पटना साहिब गए थे. हालांकि, हमले के पीछे की वजहों के बारे में जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश की जा रही है.

बताया जा रहा है कि उन पर यह हमला नांदेड़ में गुरुद्वारा माता साहिब कौर में एक निहंग ने कृपाण से किया है. बादल के साथ-साथ उनके सुरक्षाकर्मी पर भी निहंग ने हमला किया है.

दिसंबर 2024 में भी हुआ था हमला

दिसंबर 2024 में पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के बाहर एक धार्मिक सजा भुगतते समय हत्या की कोशिश से बाल-बाल बचे. खालिस्तान-समर्थक कट्टरपंथी नारायण सिंह चौड़ा ने कथित तौर पर बादल के पास जाकर बहुत करीब से उन पर गोली चलाई. बादल की सुरक्षा टीम के एक पुलिस अधिकारी ने बीच-बचाव किया और हमलावर का हाथ ऊपर की ओर धकेल दिया, जिससे गोली बादल को नहीं लगी. एक सेवादार ने भी चौड़ा को काबू करने में मदद की.

VIDEO | Maharashtra: Shiromani Akali Dal president Sukhbir Singh Badal has been taken to a hospital after he was reportedly attacked inside a Gurudwara in Nanded. More details awaited. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos – https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/RvZkrc0nNv — Press Trust of India (@PTI_News) August 13, 2026







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नहीं आई थी कोई चोट

इस घटना में बादल को कोई चोट नहीं आई. उस समय, बादल गोल्डन टेम्पल के प्रवेश द्वार पर नीले रंग की सेवादार वर्दी पहने बैठे थे. यह ‘तनखाह’ (धार्मिक सज़ा) उन्हें अकाल तख्त ने दी थी, जो उनके पिता प्रकाश सिंह बादल के 2007 से 2017 तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहने के दौरान कथित धार्मिक कदाचार के लिए लगाई गई थी.

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अकाली दल के प्रवक्ता ने क्या कहा?

इस दुखद घटना पर शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता अर्शदीप कलेर का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि यह सोची समझी साजिश है इसके पीछे की सच्चाई महाराष्ट्र पुलिस जल्दी ही बेनकाब करेगी. राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण के मुताबिक सुखवीर सिंह बादल पर एक निहंग सिख ने हमला किया है. बताया जा रहा है कि पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है.

सीएम फडणवीस ने दिए जांच के आदेश

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नांदेड़ में पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले के बारे में नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक से जानकारी मांगी है. इस घटना के सिलसिले में आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है. मुख्यमंत्री ने हमले के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं.