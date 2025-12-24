‘मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, हम दोनों साथ में…’, जेल से ठग सुकेश चंद्रशेखर ने फिर लिखा जैकलीन फर्नांडीज को लेटर, क्या दावा किया?

Sukesh Chandrashekhar Letter: दिल्ली के मंडोली जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर से अपनी कथित गर्लफ्रेंड जैकलीन फर्नांडीज को चिट्ठी लिखी है. सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडीज को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए लिखी चिट्ठी हैं. साथ ही चिट्ठी में सुकेश ने जैकलीन के प्रति अपने प्यार का फिर इजहार किया है. यही नहीं लेटर में उन्होंने जैकलीन को बेवर्ली हिल्स में एक घर उपहार में देने का दावा किया है, जिसका नाम सुकेश ने ‘लव नेस्ट’ रखा है, जो उनके प्यार का प्रतीक है.

सुकेश ने पत्र में जैकलीन को ‘मेरा बच्चा, मेरा बोम्मा’ और ‘मेरी जैकलीन’ कहकर संबोधित किया है. उन्होंने लिखा- “क्रिसमस का त्योहार तुम्हारे साथ बिताए खास पलों की याद दिलाता है और हमारा प्यार हमेशा यादगार रहेगा.”

सुकेश चंद्रशेखर को क्या है अफसोस?

पत्र में सुकेश ने लिखा- “इस बार का गिफ्ट कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है, जो क्रिसमस ट्री के नीचे फिट नहीं हो सकता.” हालांकि, सुकेश ने इस बात का अफसोस भी जताया कि वह जैकलिन की खुशी भरी मुस्कान नहीं देख पा रहे हैं.

सुकेश ने पत्र में लिखा- “द लव नेस्ट वह घर है, जो मैंने हम दोनों के लिए बनवाया था. पहले तुम्हें लगता था कि यह पूरा नहीं होगा, लेकिन मैंने इसे पूरा कर लिया और अब क्रिसमस के दिन इसे गिफ्ट कर रहा हूं. यह घर पहले की योजना से भी बड़ा और बेहतर है. खास बात यह है कि घर के आसपास एक निजी 19-होल गोल्फ कोर्स है, जो पूरे अमेरिका में अपनी तरह का अनोखा है.”

जैकलिन की मां को भी सुकेश चंद्रशेखर ने किया याद

साथ ही लेटर में सुकेश ने जैकलिन की मां को भी याद किया, जिनकी मुस्कान और आशीर्वाद को वह हमेशा महसूस करते हैं. उन्होंने लिखा- “मां हमेशा हमारे साथ हैं. मैं खुद को पूरी तरह तुम्हारे हवाले कर चुका हूं. तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में कोई रंग नहीं है और हर पल तड़प जैसा लगता है. दुनिया से मिले घाव सिर्फ तुम्हारे प्यार से ठीक होंगे और आगे का सफर साथ मिलकर तय करेंगे.”

सुकेश ने प्यार की कांच और नाजुक धागे से तुलना करते हुए लिखा-, “मैं तुम्हें हमेशा अपने आसपास महसूस करता हूं, जैसे कोई भावना. हमारा पुराना समय फिर से वापस आएगा और हम दोनों साथ में कई खूबसूरत यादें बनाएंगे. मैं तुम्हारी खुशियों को कभी कम नहीं पड़ने दूंगा. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं.”

आईपीएल टीम का मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं सुकेश

इसके अलावा सुकेश ने एक और सरप्राइज का जिक्र करते हुए बताया कि वह आईपीएल टीम का मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं और आरसीबी के लिए बोली लगा चुके हैं. ईश्वर के आशीर्वाद से सफलता मिलेगी. अंत में सुकेश ने जैकलिन को बहुत मिस करने की बात कही और वादा किया कि जल्द ही वह उनसे मिलेंगे.

बता दें कि इससे पहले भी सुकेश चंद्रशेखर कई बार जेल से जैकलीन फर्नांडीज को पत्र लिख चुके हैं. सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं.