Student Protest: क्या फिर होगा दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन; CJP के नेताओं ने कर दिया इशारा

Student Protest: NEET पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janata Party) की अगुवाई में चल रहा प्रदर्शन समाप्त हो गया है. समझौते के तहत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के साथ ही पेपर लीक पर नया कानून भी बनने जा रहा है. इस सबके बीच CJP ने ताजा चेतावनी दी है कि अगर सरकार समझौता तोड़ती है, तो पहले जैसा नया विरोध होगा. आशुतोष रांका की चेतावनी CJP के उस आरोप के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने सरकार पर बातचीत के दौरान बनी सहमति को तोड़ने का आरोप लगाया है.



कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मंगलवार को देश भर में विरोध प्रदर्शनों के नए दौर की चेतावनी दी. राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि अगर सीनियर नेता आइशी घोष के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, तो सरकार को पहले जैसा आंदोलन देखना पड़ेगा. आशतोष रांका की चेतावनी CJP के उस आरोप के एक दिन बाद आई है, जिसमें उसने सरकार पर बातचीत के दौरान बनी सहमति को तोड़ने का आरोप लगाया था, जिसके कारण NEET पेपर लीक को लेकर उसका 36 दिन का प्रोटेस्ट रोक दिया गया था.आशुतोष रांका ने X पर एक पोस्ट में लिखा, ‘अगर आइशी घोष को कुछ होता है, तो सरकार को पहले जैसा प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा. हमारी टीम को परेशान करना बंद करें. अपनी बात का सम्मान करें.’

यह पोस्ट CJP की बार-बार की गई घोषणाओं के बाद आई है कि उसके वॉलंटियर्स और सपोर्टर्स को गिरफ्तारियां और पुलिस एक्शन का सामना करना पड़ रहा है, जबकि केंद्र ने प्रोटेस्टर्स के खिलाफ केस वापस लेने और नई FIR दर्ज न करने का वादा किया था. CJP का कहना है कि सरकार ने समझौते का सम्मान नहीं किया है.

यहां पर बता दें कि सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आशुतोष रांका ने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट खत्म होने से पहले 25 जुलाई को सरकार के साथ तीसरे राउंड की बातचीत में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी. उन्होंने कहा कि तीसरे राउंड की बातचीत में हम इस बात पर सहमत हुए थे कि देश भर में प्रोटेस्टर्स और ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ फाइल की गई सभी FIR वापस ले ली जाएंगी और भविष्य में किसी भी ऑर्गेनाइजर और प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई नई FIR फाइल नहीं की जाएगी.

सरकार की ओर से एग्रीमेंट शेयर करने का इंतजार

आशुतोष रांका के मुताबिक, CJP ने यूनियन मिनिस्टर्स जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट सौंपा था और सरकार लीगल कंसल्टेशन के बाद मंगलवार तक समझौते का एक रिटन वर्जन शेयर करने पर सहमत हो गई थी. उन्होंने कहा कि हम सरकार से रिटन एग्रीमेंट शेयर करने का इंतजार कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर एग्रीमेंट का सम्मान करेंगे और FIR वापस ले ली जाएंगी, किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर को परेशान नहीं किया जाएगा, और भविष्य में कोई केस फाइल नहीं किया जाएगा.

‘फिर से विरोध करने पर मजबूर’

CJP ने कहा कि अगर लिखित समझौता शेयर नहीं किया गया और विरोध के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा नहीं किया गया तो वह अपना आंदोलन फिर से शुरू कर देगा.

कपिल सिब्बल ने लीगल एड फंड की घोषणा की

सीनियर वकील कपिल सिब्बल, जिन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, ने कहा कि उन स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए जिन्होंने इसे “ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट” बताया. कपिल सिब्बल ने कहा कि हम नहीं चाहते कि प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए. यह एक ऑर्गेनिक मूवमेंट था. उन्होंने क्रिमिनल केस का सामना कर रहे स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स के लिए देश भर में लीगल असिस्टेंस नेटवर्क बनाने के लिए 1 करोड़ रुपये के कंट्रीब्यूशन की घोषणा की. कपिल सिब्बल ने कहा कि CJP एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएगा जहां देश भर के वकील फ्री में लीगल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए रजिस्टर कर सकें. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आंदोलन खत्म होने के बाद प्रोटेस्टर्स को चुन-चुनकर टारगेट किया जा रहा था, उन्होंने दावा किया कि पुलिस पार्टिसिपेंट्स की पहचान करने के लिए फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही थी.