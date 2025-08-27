Home > देश > ‘जय श्री राम’ लिखने पर बौखलाया मुस्लिम टीचर, मासूम के साथ की ऐसी दरिंदगी, जानकर खौलेगा खून

UP News: उत्तर प्रदेश के एटा जिले में शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, दरअसल यहाँ मारहरा दरवाजा निवासी एक मुस्लिम टीचर जिसका नाम हुसैन है उसने एक छात्र की सिर्फ़ इसलिए बेरहमी से पीट।

Published By: Heena Khan
Published: August 27, 2025 12:45:00 IST

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के एटा जिले में शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, दरअसल यहाँ मारहरा दरवाजा निवासी एक मुस्लिम टीचर जिसका नाम हुसैन है उसने एक छात्र की सिर्फ़ इसलिए बेरहमी से पीटा क्योंकि उसने अपनी कॉपी पर ‘जय श्री राम’ लिख दिया था। वहीँ बताया जा रहा है कि यह घटना एसीसी कॉन्वेंट स्कूल में हुई, जिसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में स्कूल में जबरदस्त बवाल किया गया। इस दौरान पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टीचर हुसैन को हिरासत और इस मामले की जांच में जुट गई।

‘जय श्री राम’ लिखने पर बवाल 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, एसीसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपनी कॉपी पर ‘जय श्री राम’ लिख दिया, जिसे देखकर टीचर साकिर हुसैन बौखला उठा और छात्र की पिटाई कर डाली। वहीँ छात्र की पिटाई की खबर जब हिंदू संगठन के कार्यकर्ता योगेंद्र कुमार को मिली, तो वो तुरंत अपने समर्थकों के साथ स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए। वहीँ जैसे ही इस बवाल की खबर पुलिस को मिली वैसे ही टीम मौके पर पहुंची और किर हुसैन को हिरासत में ले लिया।

भड़क उठा हिंदू संगठन 

इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ता योगेंद्र कुमार ने  इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि एसीसी कॉन्वेंट स्कूल में इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी साकिर हुसैन पर बच्चों की पिटाई का आरोप लग चुका है, लेकिन स्कूल प्रबंधन के हस्तक्षेप के बाद मामला दबा दिया गया था। योगेंद्र ने यह भी बताया कि स्कूल में बच्चों से चिलचिलाती धूप में काम करवाने का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत पत्र दिया था।

