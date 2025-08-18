नवोदय विद्यालय टीकमगढ में छात्र ने की आत्महत्या: हॉस्टल की सीढ़ियों पर लटका मिला शव

टीकमगढ, मध्यप्रदेश से दीपक अग्रवाल की रिपोर्ट: टीकमगढ जिले के पी एम श्री नवोदय विधालय कुंडेश्वर में एक बड़ी घटना घटित हुई जिसमें एक 11 वी क्लास की छात्रा ने अपने रूम के बाहर जीना से रस्सी से फांसी लगाकर कर सुसाइट कर लिया है। जिससे पूरे नवोदय विद्यालय में हड़कम्प मंचा हुआ है और गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां दहसत में देखी जा रही है। पुलिस घटना की जाँच में जुटी हुई है।छात्रा के पिता कृष्ण कुमार अहिरवार ने कहा कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है ,यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। उन्होंने ये भी कह है कि स्कूल मैनेजमेंट मेरे बेटी की सुसाइड की घटना को दबाने की कोसिस कर रही है।अजय राज सिंह ( प्राचार्य ) नवोदय विद्यालय कुंडेश्वर ने कहा कि स्कूल को बदनाम करने की कोसिस की जा रही है अगर छात्र ने सुसाइड किया तो उसका कुछ निजी मामला होगा और इस बात का खेद भी प्रकट किया।

स्कूल की ड्रेस में फांसी पर लटकी मिली लाश

मिली जानकारी के अनुसार यह कहा जा रहा है यह घटना कुंडेश्वर नवोदय विद्यालय की है जहाँ 11 वी की छात्रा आस्था अहिरवार ने आज अपने कमरे के बाहर जीना पर से रस्सी का फंदा लगाकर कर सुसाइट कर लिया है। श्रीमती जय बाला शर्मा ( होस्टल इंचार्ज) नवोदय विद्यालय कुंडेश्वर ने बताया कि इसने लंच लिया और सभी बच्चों के साथ किया। फिर यह क्लास में पढ़ने नहीं गई जब इससे क्लास में जाने का कहा गया तो इसने कहा अभी इसके पेट मे दर्द हो रहा थोड़ी देर से आऊंगी ओर कुछ समय बाद जब यह नही आई तो वार्डन ने देखा तो उसका शव स्कूल ड्रेस में फाँसी पर लटका हुआ मिला।

टीचरों के द्वारा छात्रों से पहले भी छेड़खानी की गयी

अब सवाल उठता की आखिर इस लड़की को ऐसी क्या समस्या रही होगी जिससे इसको सुसाइट करने पे विवश होना पड़ा. नवोदय विद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में एक बच्ची का सुसाइड कर लेना कोई छोटा मामला नही है। फांसी लगाने के पीछे जरूर कोई अहम वजह रही होगी। वैसे यदि हम बात करे तो यह विधालय हमेशा सुर्खियों में रहा है। रामसेबक झा ,सबइंस्पेक्टर चौकी खिरिया नाका ने ये बताया की पहिले यहाँ पर छात्रों और टीचरों के द्वारा छेड़खानी की जाती रही जिसके तमाम मामले इस मामले के माध्यम से उजागर हुए हैं। मगर इस लड़की का सुसाइट का मामला भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।

सुसाइट का कारण सही रूप से पता नहीं चला

खेर अभी यह स्पस्ट नही हो सका कि इस लड़की ने सुसाइट क्यो किया जो एक तफ्तीश का विषय है। एफ एस एल टीम भी मौके पर पहुँची ओर अभी जांच जारी है।वही पुलिस का भी कहना रहा अभी सुसाइट का कारण सही रूप से पता नहीं चल सका है. लेकिन संस्था प्राचार्य अपनी कमियों पर पर्दा डालते नजर आए और जब टीचर्स से ये बात की गयी तो उन्होंने बताया कि यह इस संस्था में आये तभी से यहां की व्यवश्थायें बेलगाम होती जा रही थी! यह घटना स्कूल की बहुत ही बड़ी घटना बताई जा रही है। इस घटना ने पूरे नवोदय विद्यालय को शर्मसार कर रख दिया है। वही मृतक लड़की के परिजनों ने लड़की की मौत का जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन को ठहराया और कहा इसकीं जांच बरिष्ठ अधिकारियों से करवाई जाए।

स्कूल प्रबंधन पर होगी सख्त कार्यवाही

पलेरा तहसील के टोरिया गांव की रहने वाली आस्था अहिरवार काफी सीधी साधी लड़की थी और उसने आज जो सुसाइट का कदम उठाया तो निश्चित ही उसके पीछे कोई गंभीर समस्या रही होगी. इसमें स्कूल प्रबंधन पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। इसका एक भाई भी नवोदय में पढता था। जो काफी सदमे में है । पुलिस ने शव को फाँसी से उतारकर पंचनामा बनाकर पी एम के लिए भेज दिया गया। मगर सभी के जहन में एक ही सवाल उठता की आखिर इस छात्रा ने क्यो मौत को गले लगाया। पूरी घटना के तथ्यों को जानते हुए छात्र के मामले में बीएसपी के पैनल ज्ञापन को सोपा गया है और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है।

