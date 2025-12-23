Home > देश > हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हंगामा

Bangladesh Violence: आज भारतीय राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर एक बड़ा और जोरदार विधोर प्रदर्शन हुआ है. यह प्रदर्शन ढाका में एक हिंदू युवक की बेरहमी से हुई हत्या के विरोध में आयोजित किया गया था. इस घटना से भारत में हिंदू संगठनों में गहरा गुस्सा है. विश्व हिंदू परिषद (VHP) और कई अन्य हिंदू संगठन के सदस्यों सहित प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे और बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ नारे लगाए.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 23, 2025 8:12:45 PM IST

Bangladesh High Commission
Bangladesh High Commission


Bangladesh Violence: आज भारतीय राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर एक बड़ा और जोरदार विधोर प्रदर्शन हुआ है. यह प्रदर्शन ढाका में एक हिंदू युवक की बेरहमी से हुई हत्या के विरोध में आयोजित किया गया था. इस घटना से भारत में हिंदू संगठनों में गहरा गुस्सा है. विश्व हिंदू परिषद (VHP) और कई अन्य हिंदू संगठन के सदस्यों सहित प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे और बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ नारे लगाए.

विरोध का कारण और तीव्रता

विरोध का मुख्य कारण ढाका में हाल ही में एक हिंदू युवक की हत्या थी, जिसकी खबर ने भारत में धार्मिक और सामाजिक संगठनों को झकझोर दिया है. प्रदर्शनकारियों ने इस घटना को धार्मिक उत्पीड़न का एक और उदाहरण बताया और मांग की कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. हाई कमीशन के बाहर जमा भीड़ ने न्याय की मांग करते हुए और दोषियों को कड़ी सज़ा देने की मांग करते हुए नारे लगाए. उनकी आवाज़ों में गुस्सा और निराशा झलक रही थी, जो इस गंभीर मुद्दे पर उनकी गहरी चिंता को उजागर करती है.

सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की तैयारी

बढ़ते विरोध और अशांति की संभावना को देखते हुए, दिल्ली पुलिस ने तुरंत बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है. अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए और प्रदर्शनकारियों को दूतावास परिसर तक पहुंचने से रोकने के लिए हाई कमीशन की ओर जाने वाली सड़कों पर मजबूत बैरिकेड लगा दिया गया. सुरक्षा एजेंसियों ने इस विरोध प्रदर्शन की आशंका में पहले ही सतर्कता बढ़ा दी थी. यह सुनिश्चित करते हुए कि वे किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तैयार है. पुलिस का प्राथमिक उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी हिंसा या तोड़फोड़ को रोकना था.

बैरिकेड हटाने के प्रयास और पुलिस का संयम

विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने पुलिस बैरिकेड हटाने की भी कोशिश की. प्रदर्शनकारी अपने गुस्से में हाई कमीशन के करीब जाना चाहते थे ताकि उनकी आवाज सीधे बांग्लादेशी अधिकारियों तक पहुंच सके. हालांकि दिल्ली पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने में उल्लेखनीय संयम और पेशेवर रवैया दिखाया. पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड पार करने से रोका और स्थिति को बिगड़ने से बचाया. यह पुलिस की प्रभावी रणनीति और त्वरित प्रतिक्रिया के कारण ही था कि बड़ी और उत्तेजित भीड़ के बावजूद कोई बड़ी घटना नहीं हुई.

संगठनों की भागीदारी और मांगें

इस विरोध प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद (VHP) जैसे प्रमुख हिंदू संगठनों के साथ-साथ कई अन्य छोटे और बड़े हिंदू समूह शामिल थे. इन संगठनों के कार्यकर्ताओं ने ढाका में हुई हत्या की निंदा करने वाले संदेशों वाले बैनर और पोस्टर ले रखे थे और उनका मकसद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेष रूप से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करना था. इन संगठनों ने मांग की कि बांग्लादेश सरकार देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे. दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करे और उन्हें न्याय के कटघरे में लाए. उन्होंने भारत सरकार से भी इस मामले में दखल देने और बांग्लादेश पर दबाव डालने की अपील की.

भविष्य के संभावित हालात और कूटनीतिक असर

ऐसे विरोध प्रदर्शनों के कूटनीतिक नतीजे हो सकते है. बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हुए प्रदर्शन ने न सिर्फ भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे पर ध्यान खींचा है. यह घटना दोनों देशों के संबंधों में एक संवेदनशील मुद्दा बन सकती है. खासकर जब अल्पसंख्यक अधिकारों और सुरक्षा का मामला शामिल हो. दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी व्यवस्था की थी कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे और कोई अप्रिय घटना न हो. उनकी सतर्कता और प्रभावी प्रबंधन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. जिससे प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखते हुए अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति मिली है.

