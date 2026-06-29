Strawberry Moon 2026: भारत के किन राज्यों में दिखेगा गुलाबी चांद? फोटो लेने का ये है सबसे सही समय; जानें इस साल क्यों है सबसे खास

Strawberry Moon 2026: आसमान में दिलचस्प खगोलीय नजारे देखने वालों के लिए अच्छी खबर है. गर्मियों का पहला पूर्ण चंद्रमा, जिसे स्ट्रॉबेरी मून (Strawberry Moon) कहा जाता है, रात के आसमान को रोशन करने वाला है. हालांकि इसके नाम से ऐसा लग सकता है कि चंद्रमा गुलाबी या लाल रंग का दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता. आइए जानते हैं कि इसको आप भारत में कब और कहां देख सकते हैं.

क्यों कहा जाता है इसे स्ट्रॉबेरी मून?

“स्ट्रॉबेरी मून” नाम उत्तर-पूर्वी उत्तरी अमेरिका की एल्गोंक्विन (Algonquin) जनजातियों से आया है. यह वह समय होता था जब जंगली स्ट्रॉबेरी पककर तैयार हो जाती थीं और उनकी कटाई शुरू होती थी. इसी कारण इस पूर्णिमा को स्ट्रॉबेरी मून कहा जाने लगा. इसका नाम स्ट्रॉबेरी की फसल से जुड़ा है, न कि इसके रंग से जुड़ा है.

एटमोस्फेरिक कंडीशन के आधार पर यह क्षितिज के पास उगने पर सुनहरा, नारंगी या एम्बर रंग का दिख सकता है.

इस साल का स्ट्रॉबेरी मून क्यों है खास?

इस साल का स्ट्रॉबेरी मून उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को गर्मियों के संक्रांति के बाद पहला पूरा चांद है, जो इसे एक खास मौसमी घटना बनाता है. समर सोल्सटिस के बाद होने की वजह से, यह 2026 का सबसे नीचे वाला फुल मून होगा. यह पूरी रात दक्षिणी क्षितिज के पास रहेगा, जिससे एक सुंदर विज़ुअल इफ़ेक्ट बनेगा.

भारत में कब दिखाई देगा स्ट्रॉबेरी मून?

तारीख: 29 जून 2026 (सोमवार).

29 जून 2026 (सोमवार). चांद निकलने का समय: शाम लगभग 7:00 बजे से 7:30 बजे के बीच .

शाम लगभग 7:00 बजे से 7:30 बजे के बीच . दिशा: दक्षिण-पूर्व (South-East) का आसमान.

दक्षिण-पूर्व (South-East) का आसमान. सबसे अच्छा समय: चांद निकलने के बाद पहले 1 से 2 घंटे.

हालांकि खगोलीय रूप से पूर्णिमा का चरम समय 30 जून की सुबह होगा, लेकिन भारत में सूर्योदय के कारण उसका दृश्य अनुभव उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा. इसलिए आज शाम का समय ही सबसे बेहतरीन माना जा रहा है.

इन बातों का रखें ध्यान