Home > देश > Strawberry Moon 2026: भारत के किन राज्यों में दिखेगा गुलाबी चांद? फोटो लेने का ये है सबसे सही समय; जानें इस साल क्यों है सबसे खास

Strawberry Moon 2026: भारत के किन राज्यों में दिखेगा गुलाबी चांद? फोटो लेने का ये है सबसे सही समय; जानें इस साल क्यों है सबसे खास

Strawberry Moon 2026: आज आसमान में साल का पहला समर फुल मून यानी 'स्ट्रॉबेरी मून' दिखाई देगा. इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए किसी दूरबीन की जरूरत नहीं होगी. नंगी आंखों से भी इसे आसानी से देखा जा सकेगा.

By: Divyanshi Singh | Published: June 29, 2026 12:40:59 PM IST

भारत में कब और कहां देखें स्ट्रॉबेरी मून?
भारत में कब और कहां देखें स्ट्रॉबेरी मून?


Strawberry Moon 2026: आसमान में दिलचस्प खगोलीय नजारे देखने वालों के लिए अच्छी खबर है. गर्मियों का पहला पूर्ण चंद्रमा, जिसे स्ट्रॉबेरी मून (Strawberry Moon) कहा जाता है, रात के आसमान को रोशन करने वाला है. हालांकि इसके नाम से ऐसा लग सकता है कि चंद्रमा गुलाबी या लाल रंग का दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता. आइए जानते हैं कि इसको आप भारत में कब और कहां देख सकते हैं.

क्यों कहा जाता है इसे स्ट्रॉबेरी मून?

“स्ट्रॉबेरी मून” नाम उत्तर-पूर्वी उत्तरी अमेरिका की एल्गोंक्विन (Algonquin) जनजातियों से आया है. यह वह समय होता था जब जंगली स्ट्रॉबेरी पककर तैयार हो जाती थीं और उनकी कटाई शुरू होती थी. इसी कारण इस पूर्णिमा को स्ट्रॉबेरी मून कहा जाने लगा. इसका नाम स्ट्रॉबेरी की फसल से जुड़ा है, न कि इसके रंग से जुड़ा है.

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एटमोस्फेरिक कंडीशन के आधार पर यह क्षितिज के पास उगने पर सुनहरा, नारंगी या एम्बर रंग का दिख सकता है.

इस साल का स्ट्रॉबेरी मून क्यों है खास?

इस साल का स्ट्रॉबेरी मून उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को गर्मियों के संक्रांति के बाद पहला पूरा चांद है, जो इसे एक खास मौसमी घटना बनाता है. समर सोल्सटिस के बाद होने की वजह से, यह 2026 का सबसे नीचे वाला फुल मून होगा. यह पूरी रात दक्षिणी क्षितिज के पास रहेगा, जिससे एक सुंदर विज़ुअल इफ़ेक्ट बनेगा.

भारत में कब दिखाई देगा स्ट्रॉबेरी मून?

  • तारीख: 29 जून 2026 (सोमवार).
  • चांद निकलने का समय: शाम लगभग 7:00 बजे से 7:30 बजे के बीच .
  • दिशा: दक्षिण-पूर्व (South-East) का आसमान.
  • सबसे अच्छा समय: चांद निकलने के बाद पहले 1 से 2 घंटे.

हालांकि खगोलीय रूप से पूर्णिमा का चरम समय 30 जून की सुबह होगा, लेकिन भारत में सूर्योदय के कारण उसका दृश्य अनुभव उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा. इसलिए आज शाम का समय ही सबसे बेहतरीन माना जा रहा है.

इन बातों का रखें ध्यान

  • फुल मून इतना चमकीला होता है कि इसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है. दूरबीन से नज़ारा बेहतर किया जा सकता है.
  • सबसे साफ नज़ारे के लिए, ऐसी जगह जाएं जहां लाइट पॉल्यूशन कम हो और पूर्वी या दक्षिण-पूर्वी क्षितिज का खुला नज़ारा हो.
  • छतें, बीच, नदी के किनारे और खुले मैदान बेहतरीन ऑप्शन हैं.
  • सबसे अच्छे व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए साफ़ आसमान ज़रूरी है. चांद निकलने से पहले मौसम की जल्दी से जांच करने से आपकी ट्रिप बर्बाद होने से बच सकती है.
  • चांद देखने से पहले कुछ मिनट अंधेरे में रहें. फ़ोन की तेज़ स्क्रीन देखने से बचें, क्योंकि इससे आपकी आँखों को एडजस्ट करने में मदद मिलती है और विज़िबिलिटी बेहतर होती है.

Tags: strawberry moonStrawberry Moon 2026
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