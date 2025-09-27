गांवों के अजीबों-गरीब नाम, जिन्हें बताने में भी शर्माते हैं लोग
गांवों के अजीबों-गरीब नाम, जिन्हें बताने में भी शर्माते हैं लोग

क्या आपने पहले कभी अजीब नाम वाले गांवों (Strange names of village) का नाम सुना है. इन नामों को पढ़कर शायद आप भी शर्मा जाएंगे.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 27, 2025 5:31:42 PM IST

Strange village names of India
Strange village names of India

Strange village names of India: भारत के कई राज्यों में कुछ गांवों के नाम इतने अजीब हैं कि वहां के लोग गांवों के नामों को बताने में हिचकिचाते हैं. ये नाम न केवल निवासियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में भी मुश्किलें पैदा करते हैं. इन गांवों के नामों की वजह से ग्रामीण लंबे समय से बदलाव करने की लगातार मांग कर रहे हैं. 

हरियाणा के अजीब नामों वाले गांव

गंदा (फतेहाबाद):

हरियाणा में कई ऐसे गांव हैं जिनके नाम निवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं. इस गांव के नाम से यहां के निवासी बेहद ही परेशान हैं. इस गांव का नाम बदलने के लिए एक छात्र ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र तक भी लिखा था. जिसपर ग्रामीणों का कहना है कि इस नाम के कारण बच्चों और युवाओं का मनोबल टूटता है और उन्हें सामाजिक रूप से शर्मिंदगी महसूस होती है. 

लुला अहीर (रेवाड़ी): 

इस नाम को लेकर निवासी लंबे समय से असहज महसूस करते हैं. उनका कहना है कि सरकारी दस्तावेजों में उनका जमकर मज़ाक उड़ाया जाता है और रिश्ते तय होने में भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. 

कुटियांवाली (हिसार): 

यह नाम भी काफी चर्चा में रहा था, ग्राम पंचायत ने इसका नाम बदलकर ‘वीरपुर’ रखने का प्रस्ताव भी भेजा था क्योंकि स्कूलों में बच्चों का मज़ाक उड़ाया जाता है.

अन्य राज्यों में भी समस्या

यह समस्या केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है बल्कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी अजीब नाम जैसे कई गांव के हैं. जिन्हें बोलने में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. 

चोरगढ़: 

यह नाम सुनते ही भ्रम होता है जैसे यह गांव चोरों का अड्डा हो

कुट्टाबाद: 

इस नाम की वजह से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि यह गांव है या किसी तरह की कोई जगह

तो देखा आपने, भारत में कितने अजीब गांवों का नाम है. इन गांवों के निवासियों के लिए, नाम बदलना सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि उनकी गरिमा और आत्मसम्मान को बनाए रखने का भी एक गंभीर सवाल है. 

