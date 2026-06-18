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नालंदा जिले में डिग्री कॉलेज के मांग को लेकर हुआ पथराव! कई पुलिस जवान हुए घायल, एक दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार

Bihar News: नालंदा जिला के नगरनौसा थाना अंतर्गत आज डिग्री कॉलेज के मांग के लेकर यहां आए छात्रों एंव स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया. जिसमें कई पुलिस जवान घायल व चोटिल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां इनका इलाज जारी है.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 18, 2026 2:37:45 PM IST

नालंदा जिले मे छात्रों ने पुलिस पर किया पथराव
नालंदा जिले मे छात्रों ने पुलिस पर किया पथराव


Bihar News: नालंदा जिला के नगरनौसा थाना अंतर्गत आज डिग्री कॉलेज के मांग के लेकर यहां आए छात्रों एंव स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया. जिसमें कई पुलिस जवान घायल व चोटिल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां इनका इलाज जारी है. 
जानकारी के अनुसार, छात्रों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कुछ गाड़ियों में भी तोड़-फोड़ की. हिंसा बढ़ती देख प्रशासन ने भारी मात्रा में पुलिस जवानों की तैनाती कर दी है. पुलिस ने इस बाबत एक दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनसे पूछताछ जारी है. बता दें की नगरनौसा में डिग्री कॉलेज को दूसरे जगह स्थान्तरित करने की मांग को लेकर यह घटना हुई है. 

छात्रों के रोड जाम करने पर हुआ बवाल

कॉलेज स्थानांतरण की मांग को लेकर छात्रों और संगठनों ने मिलकर सड़क जाम कर दिया. धीरे-धारे यह प्रदर्शन उग्र होकर हिंसा में बदल गया. हालांकि पुलिस प्रशासन इस बाबत काफी मुस्तैद थी. उन्हें इस बात का अंदाजा पहले से ही था, कि भीड़ उग्र रूप धारण कर सकती है. पुलिस ने इसी बीच प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया, जिसके विरोध में छात्रों और संगठनों ने पुलिस बल पर पथराव शुरू कर दिया. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठीचार्ज किया. पुलिस और प्रदर्शनकारियों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी भी की गई. दोनों पक्षों के हिंसक हो जाने से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है. 

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हिलसा के ASP और SDM मौके पर पहुंचे, भारी पुलिस बल तैनात

मौकै पर पहुंचे हिलसा के ASP और SDM ने बताया कि, यहां पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है. पूर्व में भी सड़क जाम की घटना हो चुकी है. घटना के बाद तनाव को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है. प्रशासन ने स्थिति को काबू कर लिया है. पुलिस अब उपद्रवियों की पहचान करने में जुट गई है. साथ ही इलाके में प्रेट्रोलिंग भी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि उपद्रवियों की पहचान कर विधिक कार्रवाई की जाएगी. 
बता दें कि कॉलेज को लेकर छात्र और स्थानीय लोग दो धड़ों में बंटे हुए हैं. एक पक्ष कॉलेज को प्रखंड मुख्यालय में रहने देना चाहता है जबकि दूसरा पक्ष इसको शिफ्ट करने की मांग पर अड़ा हुआ है. इस विरोध की चिंगारी काफी लंबे समय से सुलग रही थी.
 

Tags: bihar newsNalanda Jilla
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