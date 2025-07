44,70,000 रुपये कैश,राजनयिक नंबर प्लेट वाली महंगी कारें, फर्जी दफ्तर…, गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का भंडाफोड़, खुालसे के बाद STF भी दंग

Ghaziabad Fake Embassy Busted: बाहर खड़ी राजनयिक नंबर प्लेट वाली महंगी कारें, एक फर्जी दफ्तर में राजनयिक पासपोर्ट, राज्य के नेताओं के साथ छेड़छाड़ की गई तस्वीरें और विदेशी मुद्रा उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के अधिकारियों ने गाजियाबाद में एक फर्जी दूतावास का भंडाफोड़ किया है। एक फर्जी दूतावास।

पुलिस ने हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार किया है, जिसने कथित तौर पर एक आलीशान दोमंजिला इमारत किराए पर ली थी और उसे ‘वेस्टार्कटिका’ के दूतावास के रूप में चलाया था। यह एक माइक्रोनेशन है जिसकी स्थापना एक अमेरिकी नौसेना अधिकारी ने की थी, लेकिन इसे किसी भी संप्रभु राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। उस पर विदेश में काम का लालच देकर नौकरी का रैकेट चलाने का आरोप है और वह कथित तौर पर एक मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का भी हिस्सा था।

#WATCH | Noida unit of UP STF busted an illegal embassy running in Ghaziabad and arrested Harsh Vardhan Jain, who was running an illegal West Arctic Embassy by taking a rented house in Kavinagar calling himself Consul/Ambassador of countries like West Arctica, Saborga, Poulvia,… pic.twitter.com/BX6vaTLESJ

— ANI (@ANI) July 23, 2025