Mansa Devi Temple Stampede: मनसा देवी मंदिर में अचानक मची भगदड़, 6 लोगों की मौत, कई घायल

Stampede At Mansa Devi Temple Haridwar: उत्तराखंड के हरिद्वार से बड़ी खबर आई है। यहाँ मनसा देवी मंदिर में अचानक भगदड़ मच गई। इससे 6 लोगों की मौत हो गई। अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बचाव कार्य जारी है। जानकारी के अनुसार, हादसा मंदिर की सीढ़ियों के पास हुआ।

Uttarakhand | 6 people dead in a stampede after a huge crowd gathered at the Mansa Devi temple in Haridwar. I am leaving for the spot. A detailed report of the incident is awaited: Garhwal Division Commissioner Vinay Shankar Pandey to ANI pic.twitter.com/nTLNf6DG9j

— ANI (@ANI) July 27, 2025