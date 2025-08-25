Home > देश > SSC छात्रों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने चला बड़ा दांव, अब हर तरफ राइफल के साथ तैनात जवान

SSC Student Protest: सालों से मेहनत कर रहे छात्रों को अब स्थति से हार कर सड़कों पर उतरना पड़ा। जैसा की आप सभी जानते हैं कि, दिल्ली के रामलीला मैदान में SSC के खिलाफ छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसके चलते ही सैकड़ों छात्र और शिक्षक दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा हुए हैं।

Published By: Heena Khan
Published: August 25, 2025 09:32:00 IST

SSC Student Protest: सालों से मेहनत कर रहे छात्रों को अब स्थति से हार कर सड़कों पर उतरना पड़ा। जैसा की आप सभी जानते हैं कि, दिल्ली के रामलीला मैदान में SSC के खिलाफ छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसके चलते ही सैकड़ों छात्र और शिक्षक दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा हुए हैं। कल हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने 44 छात्रों को अपनी गिरफ्त में लिया, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। हालाँकि, कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने आंदोलन को कुचलने की कोशिश करते हुए छात्रों के साथ मारपीट की है। वहीं, पुलिस ने SSC के छात्रों को शाम 5 बजे तक प्रदर्शन करने की अनुमति दी थी।

दिल्ली पुलिस ने काटी बिजली 

देश के अलग-अलग हिस्सों से हज़ारों की संख्या में एसएससी के छात्रों ने रविवार सुबह 10 बजे से दिल्ली के रामलीला मैदान में अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीँ उन्हें दिल्ली पुलिस से शाम 5 बजे तक की अनुमति दी थी। तय समय के बाद बड़ी संख्या में छात्र वापस चले गए, लेकिन फिर भी लगभग 100 छात्र रामलीला मैदान में हीडटे रहे। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने पहुंचकर वहां की बिजली काटी गई और फिर छात्रों को वहां से हटाया।

छावनी बना रामलीला मैदान 

वहीँ दिल्ली पुलिस की इस हरकत के बाद छात्रों ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस के साथ उनकी बहस हुई और दिल्ली पुलिस ने उन पर जबरदस्त लाठीचार्ज कर डाला। वहीँ डीसीपी सेंट्रल दिल्ली निधिन वाल्सन की माने तो, 44 छात्रों को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। हालाँकि, इस पूरे मामले पर राजनीति तेज़ हो गई है और कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, रामलीला मैदान में किसी भी छात्र को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है और रामलीला मैदान में भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं।

