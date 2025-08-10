Saharanpur News: ‘अल्लाह का डर रखें…’, ऐसा क्या हुआ कि एसटी हसन पर फायर हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, बता दिया मेंटल!

Saharanpur News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उत्तराखंड में बादल फटने पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन के विवादित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्हें मानसिक रूप से बीमार बताया। मसूद ने कहा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग ही ऐसे बयान देते हैं। उन्हें अल्लाह से डरना चाहिए।

सपा नेता डॉ. एसटी हसन ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं को लेकर वियवदित बयान देते हुए कहा था कि यहाँ मुस्लिम धार्मिक इमारतों पर बुलडोजर चलाए गए। इसी वजह से इन जगहों पर अल्लाह का कहर बरप रहा है।

ऐसे लोगों को नफरत नहीं फैलानी चाहिए

जब डॉ. एसटी हसन के बयान के बारे में इमरान मसूद से सवाल किया गया, तो वे भड़क गए और कहा कि वे पूरी तरह से मानसिक रूप से बीमार हैं। ऐसे बयान देकर समाज में नफरत नहीं फैलानी चाहिए। अल्लाह से डरो।

एसटी हसन ने क्या कहा?

समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान की कमी के कारण ऐसी आपदा आई है। उन्होंने आगे कहा कि जब दुनिया को चलाने वाले का न्याय होगा, तो कोई भी खुद को नहीं बचा सकता। हसन ने विशेष रूप से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में दरगाहों और मंदिरों जैसे धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाने की निंदा की। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे स्थानों को शांतिपूर्ण तरीके से खाली कराया जाना चाहिए, न कि बलपूर्वक तोड़ा जाना चाहिए।

राजनीतिक दलों ने की निंदा

सपा नेता डॉ. एसटी हसन के बयान की सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक हलकों तक तीखी आलोचना हुई। इतना ही नहीं, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी एसटी हसन की निंदा की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं पर इस तरह की टिप्पणी कतई उचित नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने भी एक बयान जारी कर एसटी हसन को इस तरह के बयान न देने की चेतावनी दी थी। इसके अलावा, भाजपा उत्तर प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी एसटी हसन और समाजवादी पार्टी की इस बयान के लिए निंदा की।

