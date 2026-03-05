Home > जॉब > SSC MTS Salary 2026: कितनी होती है एमटीएस कर्मचारियों की सैलरी? जानिए वेतन, भत्ते और प्रमोशन की पूरी जानकारी

SSC MTS Salary 2026: कितनी होती है एमटीएस कर्मचारियों की सैलरी? जानिए वेतन, भत्ते और प्रमोशन की पूरी जानकारी

SSC MTS Salary 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए SSC MTS एक लोकप्रिय विकल्प माना जाता है. इस पद पर मिलने वाला वेतन, भत्ते, सुविधाएं और भविष्य में होने वाली संभावित बढ़ोतरी इसे और भी आकर्षक बनाते हैं

By: Ranjana Sharma | Last Updated: March 5, 2026 6:03:04 PM IST

SSC MTS Salary 2026: कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित मल्टी टास्किंग स्टाफ परीक्षा के माध्यम से हर साल बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की भर्ती केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में की जाती है. वर्ष 2026 में होने वाली एसएससी एमटीएस परीक्षा के जरिए चयनित उम्मीदवारों को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन, भत्ते और कई सरकारी सुविधाएं मिलती हैं. नौकरी की स्थिरता और नियमित वेतन वृद्धि के कारण यह पद युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय माना जाता है.

कितना है एसएससी एमटीएस का वेतन 

एसएससी एमटीएस कर्मचारियों का वेतन सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के पे लेवल-1 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है. इस पद के लिए मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति माह तय है. इसके साथ कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए) और परिवहन भत्ता (टीए) जैसे कई भत्ते भी दिए जाते हैं. इन सभी को जोड़ने के बाद कर्मचारियों का कुल मासिक सकल वेतन आमतौर पर करीब 22,000 रुपये से 28,000 रुपये या उससे अधिक तक हो सकता है. यह वेतन पोस्टिंग के स्थान और शहर की श्रेणी के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.

कितना होता है इन-हैंड वेतन

सकल वेतन से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), आयकर और अन्य वैधानिक कटौतियां की जाती हैं. इन कटौतियों के बाद एसएससी एमटीएस कर्मचारियों का शुरुआती इन-हैंड वेतन लगभग 18,000 रुपये से 22,000 रुपये प्रतिमाह के बीच होता है. मेट्रो शहरों में मकान किराया भत्ता अधिक होने के कारण वहां कुल वेतन थोड़ा ज्यादा हो सकता है.

कौन-कौन से भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं

एमटीएस कर्मचारियों को मूल वेतन के अलावा कई तरह के भत्ते और सुविधाएं भी दी जाती हैं. इनमें महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए) और परिवहन भत्ता (टीए) शामिल हैं. महंगाई भत्ता महंगाई दर के अनुसार वर्ष में दो बार संशोधित किया जाता है. इसके अलावा कर्मचारियों को सरकारी स्वास्थ्य योजना जैसे सीजीएचएस के तहत चिकित्सा सुविधाएं भी मिलती हैं. साथ ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लाभ भी प्रदान किए जाते हैं.

क्या होता है एमटीएस का जॉब प्रोफाइल

एसएससी एमटीएस एक गैर-तकनीकी पद है जिसमें सरकारी कार्यालयों में सामान्य सहायता और रखरखाव से जुड़े कार्य शामिल होते हैं. एमटीएस कर्मचारियों की जिम्मेदारियों में कार्यालय की सफाई और रखरखाव, फाइलों और दस्तावेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, रिकॉर्ड प्रबंधन, फोटोकॉपी और प्रेषण से जुड़े कार्य करना तथा वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता करना शामिल है. यह पद किसी भी सरकारी कार्यालय के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

प्रमोशन और कैरियर ग्रोथ के अवसर

एसएससी एमटीएस पद पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कैरियर में आगे बढ़ने के अवसर भी मौजूद होते हैं. विभागीय परीक्षाओं और सेवा अनुभव के आधार पर कर्मचारियों को पदोन्नति मिल सकती है. आमतौर पर एमटीएस से लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) और उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क (UDC) जैसे पदों पर प्रमोशन मिलता है, जिससे वेतन और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ जाती हैं.

आठवें वेतन आयोग के बाद बढ़ सकता है वेतन

भविष्य में आठवें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना जताई जा रही है. अगर नया वेतन आयोग लागू होता है तो एमटीएस कर्मचारियों के मूल वेतन और भत्तों में वृद्धि हो सकती है. अनुमान है कि इसके बाद मूल वेतन लगभग 26,000 से 30,000 रुपये तक पहुंच सकता है और कुल वेतन में भी अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

