Srishti Kandari Death Mystery: 'अब सहा नहीं जाता... रोत तो छोड़ो पति तो दिन में भी... सृष्टि वायरल वीडियो से मचा हड़कंप!

Srishti Kandari Death Mystery: ‘सॉरी मम्मी … मैं यहां से जा रही हूं.. बहुत अजीब सा हो गया है।. 6 महीने से सह रही हूं और अब सहा नहीं जाता. ये लोग कभी सुधर नहीं सकते। मुझे लगा अब ठीक होगा.. तब ठीक होगा लेकिन हर रोज मुझे मनहूस कहते रहते हैं.’ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में संदिग्ध परिस्थितियों में सृष्टि की मौत का मामला सुर्खियों में है. श्रीनगर (गढ़वाल) के एक स्कूल में कार्यरत सरकारी शिक्षिका सृष्टि का विवाह नवंबर, 2025 में उत्तराखंड सचिवालय में निजी सचिव पद पर कार्यरत सौरभ खत्री से हुआ था. सोशल मीडिया पर सृष्टि का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें वह रोते हुए कह रही है- ‘सहा नहीं जाता मम्मी…’ इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि सृष्टि किन्हीं वजहों से बहुत तकलीफ में है. पुलिस फिलहाल इस वीडियो की जांच कर रही है.

यहां पर बता दें कि सृष्टि कंडारी 29 जुलाई को देहरादून के हर्रावाला स्थित दिल्ली फार्म में संदिग्ध हालात में मृत पाई गई थी. इस बीच एक मिनट से भी कम समय का वीडियो सामने आया है. वीडियो में सृष्टि बेहद परेशान और रोती हुई नजर आ रही है. सृष्टि कंडारी ने मौत से पहले रोते-रोते अपने बारे में बताया. सृष्टि के मुताबिक, वह पति की हरकतों से परेशान थी.कयास लगाए जा रहे हैं कि सृष्टि कंडारी ने पति और ससुराल वालों से तंग आकर सुसाइड कर लिया. इससे पहले उसने एक वीडियो भी बनाया और रोते-रोते सब बताया।

क्या कहा वीडियो में

वीडियो में सृष्टि कह रही है- ‘6 महीने से सह रही हूं…, अब नहीं सहा जाता.’ इस वाक्य के साथ देहरादून की सृष्टि कंडारी ने अपने दर्द को बयां किया है. 30 वर्षीय सरकारी शिक्षिका सृष्टि का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर काफी वायरल हो रहा है. सृष्टि ने वीडियो में कहा कि ससुराल वाले रोज उसे मनहूस कहते हैं. बताया जा रहा है कि वीडियो के बाद सृष्टि ने कथित तौर पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली.

पति सौरभ का दावा- कमरे में जाकर किया सुसाइड

आरोप है कि सृष्टि कंडारी के पति सौरभ खत्री, सास परवीना देवी व ननद चारू लगातार उसे अपमानित करते थे . उधर, हर्रावाला पुलिस चौकी प्रभारी कमलेश गौड़ ने बताया कि पति सौरभ ने बताया कि 29 जुलाई की सुबह सृष्टि दूसरी मंजिल के कमरे में गई थी. कुछ देर बाद उसे कमरे में फंदे से लटका देखा गया.