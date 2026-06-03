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Srinagar international airport 15 दिन रहेगा बंद, पर्यटक और कारोबारी मुश्किल में

Srinagar News: श्रीनगर अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मरम्मत और निरीक्षण का कार्य प्रगति पर है, जिसके कारण 1 अक्टूबर से 15 जून तक सभी उड़ानों का परिचालन बंद रहेगा. अधिकारियों ने इस बाबत कहा कि अक्टूबर महीने में त्यौहारों का सीजन होता है, इस दौरान दुर्गा पूजन की भी परम्परा है. जिसमें पर्यटकों की आवाजाही लगी रहती है

By: JP Yadav | Published: June 5, 2026 4:03:52 PM IST

Srinagar international airport 15 दिन रहेगा बंद, पर्यटक और कारोबारी मुश्किल में
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Srinagar News: श्रीनगर अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मरम्मत और निरीक्षण का कार्य प्रगति पर है, जिसके कारण 1 अक्टूबर से 15 जून तक सभी उड़ानों का परिचालन बंद रहेगा. अधिकारियों ने इस बाबत कहा कि अक्टूबर महीने में त्यौहारों का सीजन होता है, इस दौरान दुर्गा पूजन की भी परम्परा है. जिसमें पर्यटकों की आवाजाही लगी रहती है. ऐसे में यह बंदी जम्मू-कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र में बड़ा झटका साबित हो सकती है. 
ट्रैवल ऑपरेटरों की माने तो हवाई अड्डा बंद रहने से बड़े पैमाने पर बुकिंग रद्द होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. इस कारण व्यापारियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. अगर आप आने वाले महीनों में कश्मीर घाटी घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उड़ान संचालन (Flight Operations) को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला लिया है. रनवे की मरम्मत और रखरखाव के चलते 1 अक्टूबर 2026 से 16 अक्टूबर 2026 तक एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद रहेगा. इसके साथ ही, 1 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक फ्लाइट्स हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही संचालित की जाएंगी.

रन-वे की मरम्मत अनिवार्य

हवाई अड्डा अधिकारियों के अनुसार पूर्ण बंदी से पहले चरणबद्ध रखरखाव कार्यक्रम शुरू होगा. गौरतलब है कि, जुलाई से हर हफ्ते दो दिन हवाई अड्डा बंद रहेगा और एक अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक पूरी तरह बंद हो जाएगा. अधिकारियों की माने तो परिचालन सुरक्षा हेतु रनवे की  मरम्मत जरूरी है. 

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हवाई अड्डे की उड़ाने पहले ही सीमित 

 निर्माण कार्य हेतु पहले ही हवाई अड्डे की उड़ान सेवाएं पहले ही सीमित हो चुकी है. अभी उड़ाने केवल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही कार्यरत है. इसके विपरीत पहले ये सेवाएं सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक था. 

पर्यटकों और व्यापारियों पर हुआ असर

रन-वे के मरम्मत हेतु बंदी को देखते हुए होटल और ट्रैवल कारोबारी अधिकारियों से समयसीमा पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे है. उनका कहना है कि साल के सबसे व्यस्त पर्यटन समय में हवाई संपर्क बाधित होने से स्थानिय अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हो सकता है.  

Tags: jammu kashmir newssrinagar news
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