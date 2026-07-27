Sreelekha Mitra कौन हैं, जिन्होंने सरेआम कर दिया पीएम मोदी का अपमान

Sreelekha Mitra: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पिछले दिनों छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अश्लील पोस्टर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने श्रीलेखा मित्रा की गिरफ्तारी की मांग की है. ये शिकायतें एस्प्लेनेड इलाके में शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को हुए धरना प्रदर्शन के दौरान ली गई एक तस्वीर से जुड़ी है, जहां प्रदर्शनकारी जमा हुए थे.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने रविवार (26 जुलाई, 2026) को बंगाली एक्ट्रेस श्रीलेखा मित्रा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उनकी गिरफ्तारी की मांग की.

आरोपों का जवाब देते हुए श्रीलेखा मित्रा ने कहा कि वह छात्रों और युवाओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थीं. ये शिकायतें 24 जुलाई को एस्प्लेनेड इलाके में हुए प्रदर्शन के दौरान ली गई एक तस्वीर से जुड़ी हैं, जहां प्रदर्शनकारी कथित NEET परीक्षा पेपर लीक को लेकर जमा हुए थे और तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे.

आनंदपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई कई शिकात

खबरों के मुताबिक, श्रीलेखा मित्रा द्वारा दिखाए गए पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक आपत्तिजनक तस्वीर थी. BJP का कहना है कि पोस्टर अपमानजनक था और कानून का उल्लंघन करता था. न्यूज़ एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से एक शिकायत BJP नेता और पार्टी की प्रवक्ता केया घोष ने आनंदपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है. रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के साथ-साथ अलग-अलग जिलों के कई अन्य पुलिस स्टेशनों में भी ऐसी ही शिकायतें दर्ज कराई गईं.

अपनी शिकायत में केया घोष ने आरोप लगाया कि एक्ट्रेस ने विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री की एक आपत्तिजनक तस्वीर दिखाई थी. शिकायत में कहा गया है कि इस रैली के दौरान श्रीलेखा मित्रा ने सक्रिय रूप से भाग लिया और सार्वजनिक रूप से एक पोस्टर दिखाया जिसमें भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बेहद अपमानजनक, आपत्तिजनक और अनादरपूर्ण कार्टून/कैरिकेचर बना हुआ था.

शिकायत में आगे कहा गया कि पोस्टर को जानबूझकर एक प्रमुख सार्वजनिक स्थान पर दिखाया गया ताकि जनता और मीडिया कर्मियों के सामने भारत सरकार के संवैधानिक प्रमुख का मज़ाक उड़ाया जा सके, उन्हें नीचा दिखाया जा सके और उनका अपमान किया जा सके.

BJP की शिकायत में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धाराओं का हवाला दिया गया, जिनमें धारा 352 (शांति भंग करने के लिए उकसाना), 353 (उत्तेजक व्यवहार का सार्वजनिक रूप से समर्थन करना) और 356 (मानहानि) शामिल हैं। इसमें पुलिस से एक्ट्रेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया गया.

नहींं था पता पोस्टर में क्या है?

वहीं, श्रीलेखा मित्रा का कहना है कि उन्होंने पोस्टर पर बनी तस्वीर पर ध्यान नहीं दिया. आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वह छात्रों और युवाओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए विरोध-प्रदर्शन में शामिल हुई थीं. उन्होंने कहा कि उस समय उन्होंने अपनी नज़र के चश्मे नहीं पहने थे और जो पोस्टर उन्होंने पकड़ा हुआ था, उस पर क्या बना था, यह उन्हें साफ़-साफ़ नहीं दिखा.

जल्दबाजी में ली गई तस्वीर

न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक, उन्होंने कहा कि उस समय पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, इसलिए मेरी तस्वीर जल्दबाज़ी में ली गई. मैंने कभी पोस्टर को पलटकर यह भी नहीं देखा कि उस पर प्रधानमंत्री की कैसी तस्वीर बनी थी. अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि हो सकता है कि मैं बीजेपी की विरोधी हूं, लेकिन मुझे देशद्रोही कहना पूरी तरह से बेतुका है. अगर कोई यह सोचता है कि मैंने जान-बूझकर वह पोस्टर पकड़ा और तस्वीर के लिए पोज़ दिया, तो यह भी उतना ही बेतुका है.