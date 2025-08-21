‘मुंबई में आए मार्वल्स..’, हाथ में वाइपर लिए स्पाइडरमैन ने दिखाई पावर, डूबती मुंबई का बना सहारा..!

Mumbai Spider Man Video : बीते कुछ दिनों से मुंबई में जोरो की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहर में काफी हलचल मची हुई है. बारिश की वजह से बहुत से इलाके जाम हो गए हैं और लोगों को जलभराव का सामना करना पड़ रहा है. जलभराव वाड़ी सड़कों को देख लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा है. वहीं इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स जिसने स्पाइडर मैन (Spider Man) के कपड़े पहने हुए हैं वो शहर के लोगों की मदद कर रहा है. लोगों को अपनी तरीके से बचाने की कोशिश कर रहा है.

इस वीडियो में शख्स को स्पाइडरमैन वाले कॉस्ट्यूम में पानी से डबा-डब भरी सड़कों पर चलते हुए देखा जा रहा है. साथ ही उसने अपने हाथों में वाइपल भी लिया है. वाइपर से स्पाइडर मैन सड़क पर भरे हुए पानी को साफ करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही बीच में आ रहा कूड़ा भी हटा रहा है.

कब से वायरल हो रहा वीडियो?

ये वीडियो सोशल मीडिया पर shaddyman98 नाम के इंस्टा यूजर द्वारा शेयर किया गया है और इसे शेयर करते हुए कैप्शन भी दिया गया है, जिसमें लिखा है कि- ‘अभी बहुत पानी खाली करना है.’ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो को 2 दिन पहले यानी 19 अगस्त को शेयर किया गया है और इसे अब तक 60 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

यूजर्स के कमेंट

इस वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों को हंसा-हंसा कर पागल कर दिया है- ‘एक यूजर ने लिखा-मिशन इम्पॉसिबल, एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘स्पाइडर पूरी मुंबई इस समय आप पर निर्भर है, कृपया हमें बचा लीजिए.’ वहीं तीसरे यूजर ने लिखा, ‘स्पाइडरमैन बारिश में तड़प रहा है.’ तो एक ने ये भी लिखा की …मुंबई में मार्वल्स आए..

इस जोरदार बारिश का असर सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित बंगले, प्रतीक्षा पर भी पड़ा. उनके घर के पास बहुत पानी भर गया था, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें देखा गया था कि अमिताभ बच्चन घर के बाहर वाइपर लेकर खड़े थे.