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Speed post: अब 24 घंटे में पहुंचेगा पार्सल, देर हुई तो पैसे वापस, जानें किन शहरों में सबसे पहले मिलेगी सुविधा

Speed post: डाक विभाग 17 मार्च 2026 से “24 स्पीड पोस्ट” नाम की नई तेज पार्सल डिलीवरी सेवा शुरू करने जा रहा है. इस सेवा के तहत देश के चुनिंदा बड़े शहरों के बीच भेजे गए पार्सल को 24 घंटे के भीतर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.

By: Ranjana Sharma | Published: March 16, 2026 10:25:35 PM IST

Speed post: अब 24 घंटे में पहुंचेगा पार्सल, देर हुई तो पैसे वापस, जानें किन शहरों में सबसे पहले मिलेगी सुविधा


Speed post: डाक विभाग देश में पार्सल डिलीवरी को तेज और आधुनिक बनाने के लिए एक नई सेवा शुरू करने जा रहा है. इस नई सुविधा के तहत लोगों को जरूरी पार्सल भेजने के लिए कई दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. डाक विभाग 17 मार्च 2026 से “24 स्पीड पोस्ट” नाम की नई सेवा शुरू कर रहा है, जिसके जरिए तय शहरों के बीच पार्सल केवल 24 घंटे के भीतर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.

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केंद्रीय संचार मंत्री करेंगे लॉन्च

इस नई सेवा का शुभारंभ केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी करेंगे. इसका उद्घाटन कार्यक्रम राजधानी दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन के रंगभवन सभागार में आयोजित किया जाएगा. इस मौके पर डाक विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

पहले चरण में इन शहरों में शुरू होगी सुविधा

नई सेवा की शुरुआत फिलहाल देश के छह बड़े महानगरों में की जा रही है. इनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद शामिल हैं. इन शहरों के बीच भेजे गए पार्सल को अगले दिन यानी 24 घंटे के भीतर पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है. इसके अलावा ग्राहकों को 48 घंटे के भीतर डिलीवरी का विकल्प भी मिलेगा, जिससे दूर-दराज के क्षेत्रों में भी पार्सल अपेक्षाकृत तेजी से पहुंच सकेगा.

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तेज डिलीवरी के लिए खास व्यवस्था

नई सेवा के तहत पार्सल को प्राथमिकता के आधार पर प्रोसेस किया जाएगा. डाक विभाग ने इसके लिए अलग से लॉजिस्टिक व्यवस्था तैयार की है. कई मामलों में पार्सल को जल्दी पहुंचाने के लिए हवाई मार्ग का भी उपयोग किया जाएगा, जिससे समय की बचत होगी और डिलीवरी प्रक्रिया अधिक तेज हो सकेगी.

सुरक्षा के लिए ओटीपी आधारित सिस्टम

इस सेवा में पार्सल की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है. डिलीवरी के समय ओटीपी आधारित प्रणाली लागू की जाएगी. यानी जिस व्यक्ति को पार्सल दिया जाएगा, उसके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी भेजा जाएगा और उसी ओटीपी को बताने के बाद ही पार्सल की डिलीवरी पूरी मानी जाएगी. इससे गलत व्यक्ति को पार्सल मिलने की संभावना कम हो जाएगी.

ग्राहकों को मिलेंगी डिजिटल सुविधाएं

नई सेवा में ग्राहकों को आधुनिक डिजिटल सुविधाएं भी दी जा रही हैं. पार्सल भेजने के बाद ग्राहकों को संदेश के जरिए डिलीवरी से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी. इसके साथ ही ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा के जरिए लोग अपने पार्सल की पूरी स्थिति कभी भी देख सकेंगे.

व्यापारियों के लिए भी खास सुविधाएं

इस सेवा के तहत व्यापारियों और बड़े ग्राहकों के लिए कई अतिरिक्त सुविधाएं भी दी गई हैं. बड़े ऑर्डर पर मुफ्त पिकअप, बाद में भुगतान की सुविधा, तकनीकी एकीकरण और केंद्रीकृत बिलिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इससे ई-कॉमर्स और व्यापारिक क्षेत्र को भी काफी फायदा मिलने की उम्मीद है.

समय पर डिलीवरी नहीं तो पैसे वापसी

इस नई सेवा की सबसे खास बात यह है कि अगर तय समय के भीतर पार्सल डिलीवर नहीं होता है तो ग्राहकों को पैसे वापस करने की व्यवस्था भी की गई है. सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से डाक विभाग की पार्सल सेवा पहले से अधिक तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद बनेगी तथा लोगों को निजी कूरियर सेवाओं का बेहतर विकल्प मिल सकेगा.

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Tags: postal departmentspeed post
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