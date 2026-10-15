Special Summary Revision: UP समेत 17 राज्यों में वोटर लिस्ट की होगी जांच, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

Special Summary Revision 2026: इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने गुरुवार 15 अक्टूबर 2026 को घोषणा की कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर रोल का स्पेशल समरी रिविज़न (SSR) किया जाएगा, जिसमें अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले पांच राज्य भी शामिल हैं.

इस काम में योग्य वोटरों को एनरोल करने, मौजूदा एंट्री में गलतियों को ठीक करने और यह पक्का करने पर ध्यान दिया जाएगा कि आने वाले चुनावों से पहले वोटर रोल अपडेट हो जाएं.

क्या है रिविजन के लिए क्वालिफाइंग तारीख?

संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को लिखे एक लेटर में, पोल अथॉरिटी ने कहा कि 1 जनवरी, 2027 रिविज़न के लिए क्वालिफाइंग तारीख होगी. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा उन राज्यों में शामिल हैं, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं.

क्यों जरूरी हैं ये तैयारी?

यह रिविज़न इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये राज्य विधानसभा चुनावों के अगले दौर की तैयारी कर रहे हैं. 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 22 मई, 2027 को खत्म हो रहा है. 60 सदस्यों वाली मणिपुर विधानसभा, 40 सदस्यों वाली गोवा विधानसभा, 117 सदस्यों वाली पंजाब विधानसभा और 70 सदस्यों वाली उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है.

रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट, 1950, चुनाव आयोग को विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से छह महीने पहले चुनाव कराने की इजाजत देता है, जिससे विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव कराने के लिए कानूनी ढांचा मिलता है.

The Election Commission of India (ECI) has directed 17 States and Union Territories to conduct a Special Summary Revision (SSR) of electoral rolls under Section 21 of the Representation of the People Act, 1950, with January 1, 2027, as the qualifying date. The revision will cover Andaman and Nicobar Islands, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Manipur, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand, and West Bengal. The Commission stated that the schedule for SSR in States and UTs where the Special Intensive Revision (SIR) is ongoing or has recently been completed will be announced later. — ANI (@ANI) October 15, 2026

स्पेशल समरी रिवीजन क्या है?

इलेक्टोरल रोल रिवीजन प्रोसेस के बारे में चुनाव आयोग के एक्सप्लेनेशन के अनुसार, SSR एक शुरुआती वेरिफिकेशन और एक फॉर्मल रिवीजन प्रोसेस के ज़रिए वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम है. इसमें बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा घर-घर जाकर वेरिफिकेशन, उन योग्य नागरिकों की पहचान जिन्होंने एनरोल नहीं किया है, गड़बड़ियों का पता लगाना और मृतक, शिफ्ट हुए या कई रजिस्ट्रेशन से जुड़ी एंट्री को हटाना जैसे उपाय शामिल हैं.

इस काम में, ज़रूरत पड़ने पर पतों को स्टैंडर्ड बनाना और पोलिंग स्टेशन के इंतज़ाम का रिव्यू करना भी शामिल है. ये तैयारी के कदम अधिकारियों को ड्राफ़्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होने से पहले गलतियों और कमियों को पहचानने में मदद करते हैं. ड्राफ़्ट रोल पब्लिश होने के बाद, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफ़िसर योग्य नागरिकों से दावे और आपत्तियां मांगता है. फ़ाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होने से पहले, एंट्रीज़ को शामिल करने, हटाने या ठीक करने के लिए एप्लीकेशन की जांच की जाती है और तय प्रोसेस के हिसाब से प्रोसेस किया जाता है.

पहली बार वोट देने वालों पर फ़ोकस

इस बदलाव का मकसद यह पक्का करना है कि योग्य नागरिक इलेक्टोरल रोल से बाहर न रहें, खासकर युवा लोगों और पहली बार वोट देने वालों पर ध्यान दिया गया है. यह मौजूदा वोटरों को अपनी पर्सनल डिटेल्स में सुधार करवाने और उन एंट्रीज़ पर आपत्ति उठाने का मौका भी देता है जो गलत हो सकती हैं.

उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस काम के लिए डिटेल्ड शेड्यूल की घोषणा करेगा, जिसमें ड्राफ़्ट रोल का पब्लिश होना और दावे और आपत्तियां फ़ाइल करने का समय शामिल होगा. तय वेरिफ़िकेशन और एप्लीकेशन-डिस्पोज़ल प्रोसेस पूरा होने के बाद फ़ाइनल रोल तैयार किए जाएंगे.