Parliament Monsoon Session 2025: जिसमें फैसले लेने की क्षमता हो उसे ही भेजा करें…अखिलेश यादव पर भड़के स्पीकर ओम बिरला, Video में देखें कैसे सदन में सभी के सामने लगा दी क्लास

Om Birla On Akhilesh Yadav: सोमवार (28-8-2025) को लोकसभा में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर विशेष चर्चा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दी है। लेकिन इससे पहले विपक्ष के हंगामे के चलते सदन को दो बार स्थगित करना पड़ा। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अखिलेश यादव पर भड़क गए और उनकी क्लास लगा दी।

असल में सदन में जैसे ही चर्चा की बात शुरू हुई विपक्ष बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा करने की मांग कर रहा है। इस बीच लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के रवैए पर कड़ी नाराजगी जताई।

ओम बिरला ने सपा नेता अखिलेश यादव से कहा कि नेताओं को सोच-समझकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भेजना चाहिए। वे वहाँ कुछ और बात करते हैं और सदन में उनका रवैया कुछ और होता है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ऐसे नेता को भेजें जो निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। आपने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह क्यों नहीं कहा कि हम पहले SIR पर चर्चा करना चाहते हैं, आपने यह क्यों कहा कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं?

