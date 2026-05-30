Noida Fire: नोएडा में भीषण आग! स्पार्क मिंडा प्लांट धू-धू कर जला, पूरे इलाके में छाया धुआं

Noida Spark Minda Plant Fire: उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 59 में स्पार्क मिंडा कंपनी के प्लांट में आग लग गई. आग तेज़ी से बढ़ती गई, जिससे बहुत बड़ा हंगामा मच गया. बताया जा रहा है कि पूरा इलाका धुएं से भर गया था, और धुएं के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नोएडा के सेक्टर 59 में स्पार्क मिंडा कंपनी के प्लांट में आग लगने से बहुत ज़्यादा अफरा-तफरी मच गई. फायर डिपार्टमेंट को तुरंत अलर्ट किया गया, जिसके बाद कई फायर इंजन मौके पर पहुंचे. आग इतनी तेज़ है कि उस पर काबू पाना मुश्किल है. कई फायर इंजन मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने में लगे हुए हैं. हालांकि, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

शॉर्ट सर्किट से लगी आग

आग शनिवार शाम करीब 4:30 बजे लगी. शॉर्ट सर्किट को इसका कारण माना जा रहा है. स्पार्क मिंडा कंपनी में लगी आग तेज़ी से फैली, जिससे धुएं का एक बड़ा गुबार फैल गया. पूरे सेक्टर में धुआं दिखाई दे रहा था. धुएं की वजह से विज़िबिलिटी भी कम हो रही है. अभी तक, शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है. हालांकि, दूसरे कारणों पर भी विचार किया जा रहा है. आग पर पूरी तरह से काबू पाने की कोशिशें जारी हैं.

मौके पर फायर ब्रिगेड

मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड का दावा है कि आग पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा. आग इतनी बड़ी है कि उस पर काबू पाना मुश्किल है. मौके पर करीब 20 गाड़ियां मौजूद हैं और आग पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा.