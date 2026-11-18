Sonia Gandhi 1980 Voter List: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी एक बार फिर नागरिकता और मतदाता सूची से जुड़े पुराने विवाद को लेकर चर्चा में है. मामला उस समय का है, जब सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही उनका नाम कथित तौर पर वोटर लिस्ट में दर्ज होने का दावा किया गया था. इस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आज यानी बुधवार 18 नवंबर 2026 को दिल्ली पुलिस को अहम निर्देश दिया है. कोर्ट ने एक वकील की निजी शिकायत पर पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) दाखिल करने को कहा है. हालांकि, अदालत के इस निर्देश को सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप साबित होने या FIR दर्ज करने का आदेश नहीं माना जा सकता.

सोनिया गांधी से जुड़ा पूरा मामला क्या है?

दरअसल, सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट विकास त्रिपाठी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था, जबकि उन्होंने 30 अप्रैल, 1983 को भारतीय नागरिकता हासिल की थी.

शिकायतकर्ता का दावा है कि सोनिया गांधी का नाम 1982 में वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था और बाद में 1 जनवरी, 1983 को फिर से शामिल कर लिया गया. इसके आधार पर, उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ कथित जालसाजी और धोखाधड़ी की जांच की मांग की.

शिकायत पहले खारिज कर दी गई

11 सितंबर को ACJM वैभव चौरसिया की कोर्ट ने शिकायत पर सुनवाई की और इसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि शिकायत में यह साबित करने के लिए ठोस डॉक्यूमेंट्री सबूत नहीं थे कि सोनिया गांधी ने वोटर के तौर पर अपना नाम रजिस्टर करने में कोई धोखाधड़ी की थी.

हालांकि, 21 सितंबर को स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस आदेश को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट ने इंडियन सिविल सर्विसेज़ कोड (BNSS) के तय नियमों का पालन किए बिना शिकायत खारिज कर दी थी. नियमों के मुताबिक, FIR के लिए किसी एप्लीकेशन पर फैसला करने से पहले, मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट मांगनी होती है और जांच अधिकारी को सुनना होता है.

सोनिया गांधी के वकील ने क्या दलीलें दीं?

सोनिया गांधी ने सीनियर वकील आरएस चीमा के ज़रिए शिकायत का विरोध किया. उन्होंने दलील दी कि शिकायत राजनीति से प्रेरित थी और कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश थी. बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने जालसाजी या गलत जानकारी देने के आरोपों को सपोर्ट करने के लिए कोई ठोस डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए थे. उन्होंने यह भी दलील दी कि नागरिकता से जुड़े मामलों पर केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है, जबकि वोटर लिस्ट तैयार करने और उसमें बदलाव करने की ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग की है.

अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी

बुधवार को ACJM विनोद जोशी ने दिल्ली पुलिस को शिकायत पर एक्शन-टेकन रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया. मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी. पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट आगे की कार्रवाई पर विचार करेगा. फिलहाल, सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप शिकायतकर्ता के दावे हैं, जिन्हें अभी कोर्ट में साबित होना बाकी है.