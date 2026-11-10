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सोनिया गांधी की बजाय मनमोहन सिंह क्यों बने पीएम, क्या कामकाज में भी देती थीं दखल; 20 साल बाद सामने आई सच्चाई

Sonia Gandhi Reveals Manmohan Singh: सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में लिखा है कि UPA के दौर में सत्ता का स्पष्ट बंटवारा था, जिसमें मनमोहन सिंह सरकार चला रहे थे और वह खुद कांग्रेस का नेतृत्व कर रही थीं.

By: JP Yadav | Last Updated: November 10, 2026 10:10:58 AM IST

सोनिया गांधी की बजाय मनमोहन सिंह क्यों पीएम, क्या कामकाज में भी देती थीं दखल; 20 साल बाद सामने आई सच्चाई
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 Sonia Gandhi Reveals Manmohan Singh:  मनमोहन सिंह पर करीब एक दशक (2004-2014) तक प्रधानमंत्री रहने के दौरान यह आरोप लगता रहा कि वह सोनिया गांधी के दबाव में फैसले लेते थे या फैसले में लगातार कांग्रेस का दखल रहता था. यह आरोप भारतीय जनता पार्टी अब तक लगाती रही है. इस पर कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी की सफाई आई है. उन्होंने अपनी किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ में खुलासा किया है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (United Progressive Alliance) के दौर में सत्ता का हमेशा स्पष्ट बंटवारा रहा. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार चलाते थे, जबकि वह पार्टी का कामकाज देखती थीं.

सोनिया गांधी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि उन्हें कभी सरकारी फाइलें दिखाई जाती थीं. जैसा कि कुछ पिछली किताबों में आरोप लगाया गया है. अपनी किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने सरकार गठन के समय अपने सुझाव जरूर दिए थे, ताकि उन लोगों का ख्याल रखा जा सके जिन्होंने सत्ता से बाहर रहने के दौरान सालों तक पार्टी की सेवा की थी.  उन्होंने कहा कि यह आरोप कि वह PMO से फाइलें मंगवाती थीं. यह सब दुर्भावनापूर्ण और पूरी तरह से झूठा है.

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क्यों नहीं बनी पीएम

उन्होंने यह भी बताया कि 2004 के आम चुनावों के नतीजे आने से कई महीने पहले ही उन्होंने अपने बच्चों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ यह तय कर लिया था कि वह कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी. उनके बच्चों ने सुरक्षा कारणों से ऐसा न करने पर जोर दिया था.

क्यों हुआ था मनमोहन सिंह का पीएम के लिए चयन

मनमोहन सिंह को इसलिए चुना गया था, क्योंकि 1991 में अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाले व्यक्ति के रूप में उनकी छवि और उन लोगों की चिंताओं को दूर कर सकती थी जिन्हें इस बात से डर था कि UPA सरकार को बाहर से वामपंथी (Left) दलों का समर्थन हासिल है.

आपातकाल पर भी कही बात

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने द गार्जियन के हवाले से लिखा कि उन्होंने आपातकाल लागू करने के फैसले को एक गलती करार दिया और कहा कि उनका मानना है कि उनकी सास एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी बाद में ऐसा ही महसूस हुआ था. यह भी लिखा है कि अगर संजय गांधी को कंट्रोल में रखा गया होता तो आपातकाल लागू होने के बाद हुए नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता था.

Tags: home-hero-pos-8Manmohan SinghSonia Gandhi
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