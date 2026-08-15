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जब वंदे मातरम गया जा रहा था, तो मल्लिकार्जुन खरगे के पैर… सोनिया गांधी ने नहीं किया कोई अपमान, कांग्रेस ने बताया पूरा सच

Sonia Gandhi Kharge Vande Mataram Video: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार को कांग्रेस हेडक्वार्टर में झंडा फहराने का कार्यक्रम चल रहा था. इस कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम भी गाया गया. इस कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी, वंदे मातरम गाने के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से बात करती दिख रही हैं.

By: Shristi S | Last Updated: August 15, 2026 6:33:51 PM IST

मल्लिकार्जुन खरगे के पैर कांप रहे थे, सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का नहीं किया कोई अपमान
मल्लिकार्जुन खरगे के पैर कांप रहे थे, सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का नहीं किया कोई अपमान


Congress Headquarter Vande Mataram Controversy: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार को कांग्रेस हेडक्वार्टर में झंडा फहराने का कार्यक्रम चल रहा था. इस कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम भी गाया गया. इस कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी, वंदे मातरम गाने के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से बात करती दिख रही हैं.

विवाद के बाद, कांग्रेस पार्टी ने सफाई देते हुए कहा है कि इस घटना का राष्ट्रगान वंदे मातरम का अपमान करने से कोई लेना-देना नहीं है. कांग्रेस पार्टी के मुताबिक, उस समय बैकग्राउंड में कुछ हंगामा हो रहा था. सोनिया गांधी बस यह पक्का करने की कोशिश कर रही थीं कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बैठने का इंतज़ाम हो जाए, जो बुज़ुर्ग हैं और काफी देर से खड़े थे.

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मल्लिकार्जुन खरगे का पैर कांप रहा – पार्टी

अपने बयान में, कांग्रेस पार्टी ने कहा उस समय बैकग्राउंड में कुछ हंगामा हो रहा था. सोनिया गांधी चाहती थीं कि खरगे जी के लिए एक कुर्सी का इंतज़ाम किया जाए क्योंकि वह बुज़ुर्ग हैं और काफी देर से खड़े थे और उनके पैर कांप रहे थे. प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी के साथ विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी और उन्हें बीच रास्ते से ले जाना पड़ा था.

पार्टी ने आगे ज़ोर देकर कहा ठीक उसी समय, ‘वंदे मातरम’ गाना शुरू हो गया. सोनिया गांधी के हाव-भाव का वंदे मातरम से कोई लेना-देना नहीं था. वह खुद राष्ट्रगीत गा रही थीं. वह बस यह पक्का कर रही थीं कि व्यवस्था बनी रहे.

यह विवाद कैसे शुरू हुआ?

स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान, कांग्रेस हेडक्वार्टर में झंडा फहराने के समारोह में ‘वंदे मातरम’ का पूरा वर्शन गाया गया. एक वीडियो सामने आया जिसमें सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रगान के दौरान हाथ के इशारे करते हुए दिख रहे थे. आलोचकों ने इस वीडियो पर सवाल उठाए.

Tags: Independence Day 2026Mallikarjun KhargeSonia Gandhi
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