Sonia Gandhi Health Update: सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती, आखिर किस बीमारी से जूझ रहीं कांग्रेस की सीनियर नेता?

Sonia Gandhi Admitted Hospital: हाल ही में सोनिया गांधी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. न्यूज़ एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से मंगलवार को बताया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है और वो ठीक हैं, और फिलहाल एक चेस्ट फिजिशियन की देखरेख में हैं. उन्हें सोमवार शाम को एडमिट किया गया था. एडमिशन को रूटीन बताते हुए, हॉस्पिटल के एक सोर्स ने PTI को बताया कि गांधी को लंबे समय से खांसी की समस्या है और वो रेगुलर चेक-अप के लिए हॉस्पिटल आती रहती हैं, खासकर शहर में ज़्यादा एयर पॉल्यूशन के समय.

यहां जानें सोनिया गांधी की हेल्थ हिस्ट्री

सोनिया गांधी को हाल के सालों में स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है. कुछ महीने पहले, उन्हें पेट की समस्या के कारण दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था. फरवरी में उन्हें एक दिन के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था, इस दौरान वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी स्पेशलिस्ट की देखरेख में थीं. इससे पहले 19 जून को, सोनिया गांधी को पेट की बीमारी के इलाज के बाद दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था. 79 साल की सीनियर नेता को पेट के इन्फेक्शन से जुड़ी शिकायतों के बाद 15 जून को भर्ती कराया गया था. पिछले चार दिनों से गांधी मेडिकल ऑब्जर्वेशन में थीं.

हिमाचल प्रदेश में भी थीं बीमार

7 जून को भी, कांग्रेस नेता हिमाचल प्रदेश के शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गई थीं, उन्हें कुछ मामूली स्वास्थ्य समस्याओं के कारण रूटीन हेल्थ चेक-अप के लिए लाया गया था, यह जानकारी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल एडवाइजर नरेश चौहान ने दी. सितंबर 2022 में, गांधी एक टल चुके मेडिकल चेक-अप के लिए यूनाइटेड स्टेट्स गई थीं, यह दौरा COVID-19 महामारी के कारण टाल दिया गया था. उस यात्रा के दौरान उनके साथ उनके बेटे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी थे.

