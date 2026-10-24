सोनिया गांधी को कैसे हुआ राजीव गांधी से प्यार? जानिए पहली मुलाकात की कहानी, एक्स पर Sonia Gandhi ने सुनाया किस्सा

बीते दिनों कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनया था. अब उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर डेब्यू किया है. एक्स के पहले पोस्ट में सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ अपनी पहली मुलाकात का किस्सा साझा किया है. दोनों की मुलाकात इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में एक छोटे से ग्रीक रेस्टोरेंट में हुई थी. जानिए पूरा किस्सा.

10 नवंबर को रिलीज होगी सोनिया गांधी की किताब

सोनिया गांधी ने अपनी किताब के विमोचन से पहले एक्स पर एक वीडियो साझा किया. इसके साथ उन्होंने अपने और राजीव गांधी के रिश्ते को याद करते हुए लिखा कि कैम्ब्रिज के एक छोटे से ग्रीक रेस्टोरेंट से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी. दोनों ने साथ मिलकर प्यार, हंसी और खूबसूरत यादों से भरी जिंदगी बनाई. सोनिया गांधी ने बताया कि 10 नवंबर को वह अपनी जिंदगी के इस खास सफर को किताब के जरिए लोगों के साथ साझा करेंगी.

कैसे हुई थी पहली मुलाकात?

एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में सोनिया गांधी ने अपनी और राजीव गांधी की मुलाकात की कुछ तस्वीरें दिखाई. उन्होंने बताया कि उनकी और राजीव गांधी की पहली मुलाकात इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में हुई थी. उस समय वह अपनी पसंद का खाना खाने के लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश कर रही थीं. आखिरकार उन्हें वहां एक ग्रीक रेस्टोरेंट मिला, जहां यूरोप और भारत के छात्र अक्सर आया करते थे.

इसी रेस्टोरेंट में एक कॉमन दोस्त ने सोनिया गांधी की मुलाकात राजीव गांधी से कराई. सोनिया ने बताया कि पहली मुलाकात में ही उन्हें राजीव अच्छे लगे थे. उन्हें लगा कि राजीव ऐसे इंसान हैं, जिनके साथ वह अपनी जिंदगी बिताना पसंद करेंगी. बाद में दोनों की दोस्ती गहरी होती गई. वे पार्टियों और दूसरी स्टूडेंट गैदरिंग में साथ जाने लगे और धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई. सोनिया गांधी ने राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि वह बहुत अच्छे दिखते थे और उनके स्वभाव में भी एक खास नरमी थी, जिसने उन्हें काफी प्रभावित किया.

पवन खेड़ा ने क्या कहा?

सोनिया गांधी के इस वीडियो पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने X पर लिखा कि सोनिया और राजीव गांधी की प्रेम कहानी प्यार, बिछड़ने के दर्द और एक-दूसरे के प्रति समर्पण की मिसाल है. खेड़ा के मुताबिक, दोनों की जिंदगी किसी खूबसूरत सपने जैसी थी, लेकिन एक दुखद घटना ने उनकी इस दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया.

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