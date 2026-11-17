राहुल गांधी ने हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा पब्लिश सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ के ऑफिशियल लॉन्च पर एक छोटी सी स्पीच में कहा, ‘मम्मी, पापा आपसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं आपको बता भी नहीं सकता कि उन्हें आप पर कितना गर्व होगा.’ इस दौरान राहुल गांधी भावुक भी हो गए.

राहुल गांधी ने बताया कैसे मिले थे राजीव-सोनिया?

राहुल गांधी ने इस दौरान अपने माता-पिता सोनिया गांधी और राजीव गांधी की लव स्टोरी का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि दोनों की मुलाकात कैम्ब्रिज के वर्सिटी रेस्टोरेंट में हुई थी. राहुल ने इससे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा करते हुए बताया कि कई साल बाद जब वह खुद कैम्ब्रिज पहुंचे, तो उन्होंने उसी रेस्टोरेंट में जाने का फैसला किया, जहां उनके माता-पिता पहली बार मिले थे.

उन्होंने आगे बताया कि उन्हें आज भी उस रेस्टोरेंट का पीले रंग का दरवाजा याद है. वहां पहुंचने पर एक कर्मचारी ने उनसे पूछा कि कितने लोग हैं. राहुल ने जवाब दिया कि वे दो लोग हैं. इसके बाद वे अंदर जाकर बैठ गए और मेन्यू देखने लगे. तभी उन्होंने कर्मचारी को बताया कि उनके माता-पिता इसी रेस्टोरेंट में मिले थे. राहुल के मुताबिक, यह सुनकर कर्मचारी ने कहा कि वह उनके माता-पिता को जानता है. जब राहुल ने उनसे पूछा कि उन्हें उनके बारे में क्या पता है, तो कर्मचारी ने कहा कि वह समझ गया है कि वे किन लोगों की बात कर रहे हैं.

राजीव गांधी की मौत ने सबकुछ बदल दिया

राहुल गांधी ने आगे बताया कि उनके पिता राजीव गांधी के निधन के बाद उनकी मां की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी. पहले हंसमुख और खुशमिजाज रहने वाली सोनिया गांधी अचानक शांत हो गईं. राहुल के मुताबिक, पिता के जाने के बाद उनकी मां ने जिंदगी का एक नया दौर शुरू किया. उन्होंने कहा कि लोग अक्सर सोनिया गांधी को इंट्रोवर्ट मानते हैं, जबकि वह पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थीं. राहुल ने बताया कि उनकी मां काफी मिलनसार और खुलकर बात करने वाली थीं. लेकिन पहले अपनी सास और फिर पति राजीव गांधी को खोने के बाद उनके स्वभाव में बड़ा बदलाव आया. राहुल गांधी ने आगे कहा कि इस मुश्किल दौर के बाद उनकी मां के जीवन में एक नया रास्ता खुला और वह था भारत के लोगों से जुड़ने का.

पापा को मम्मी पर गर्व होगा

राहुल गांधी ने बताया कि सोनिया गांधी ने जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया है. वह दो-तीन नहीं, बल्कि चार बार कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचीं. राहुल ने कहा कि उन्होंने अपनी मां को कभी किसी मुश्किल से डरते या हार मानते नहीं देखा. वह हर परिस्थिति का सामना हिम्मत के साथ करती हैं. इस दौरान राहुल भावुक भी हो गए. उन्होंने अपनी मां से कहा, ‘मम्मी, पापा आपसे बहुत प्यार करते थे. मैं बता नहीं सकता कि उन्हें आप पर कितना गर्व होता.’

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