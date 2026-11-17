Sonia Gandhi Untold Story: गांधी परिवार की निजी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं, जिनके बारे में सार्वजनिक तौर पर बहुत चर्चा हुई है. इनमें एक दिलचस्प किस्सा राहुल गांधी के नामकरण से भी जुड़ा है. सोमवार 16 नवंबर 2026 को अपनी चर्चित किताब ‘Belonging: A Journey of Love’ की आधिकारिक तौर से लॉन्च के दौरान सोनिया गांधी ने अपने जीवन के कई चीजों के बारे में बताया. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें राहुल के नामकरण के किस्से के बारे में जिसके कारण इंदिरा और सोनिया आमने-सामने आ गईं. सोनिया ने अपनी आत्मकथा में इस अनसुने प्रसंग को साझा किया है.

राहुल के नामकरण में क्यों हुआ था सास-बहू में विवाद?

सोनिया गांधी ने बताया कि राहुल के जन्म के लगभग 1 साल बाद उनका नामकरण समारोह आयोजित किया जा रहा था. उस समय इंदिरा गांधी ही पूरे कार्यक्रम की तैयारियां देख रही थीं. पंडित जी को बुलाने से लेकर समारोह की दूसरी व्यवस्थाओं तक, हर चीज की जिम्मेदारी उन्होंने अपने हाथों में ले रखी थी. सोनिया को लगा कि इस पूरे आयोजन में उनकी राय को तवज्जो नहीं दी जा रही है. ऐसे में उन्होंने अपनी सास को टोकते हुए कहा कि हैलो, वो मेरा भी बेटा है. वो सिर्फ आपका पोता नहीं है.

सोनिया के इस जवाब के बाद इंदिरा और बहू सोनिया के बीच बहस हो गई. हालांकि, इस बातचीत का अंत किसी कड़वाहट के साथ नहीं हुआ. सोनिया ने बताया कि बाद में इंदिरा गांधी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए उनसे माफी भी मांगी. इंदिरा ने उनसे कहा कि सॉरी, मैं इसकी आदी हो चुकी हूं, ऑर्डर देना. मैं भूल गई थी, मैने यहां इस पर सोचा ही नहीं था.

सास इंदिरा से डरती थीं बहू सोनिया

सोनिया गांधी ने बातचीत के दौरान यह भी स्वीकार किया कि शादी के शुरुआती दिनों में वह इंदिरा गांधी से काफी डरती थीं. उन्हें समझ नहीं आता था कि अपनी सास से किस तरह बात करें. राजीव और संजय उन्हें मां कहते थे, लेकिन सोनिया के लिए अपनी सास को मां या मम्मी कहना आसान नहीं था. उन्होंने कहा कि मेरे लिए मेरी एक ही मां थी, मेरी इटालियन मां और मैं उन्हें मां नहीं कहने वाली थी.

सोनिया ने बताया कि जब इंदिरा गांधी गुस्सा होती थीं, तो वह अपने पिता को याद करती थीं और पूरी तरह शांत हो जाती थीं. उस समय राजीव और संजय भी चुप रहते थे और तूफान के थमने का इंतजार करते थे.

इंदिरा गांधी से सीखीं ये बातें

इंदिरा गांधी के साथ अपने रिश्ते को याद करते हुए सोनिया ने कहा कि समय के साथ उनके बीच काफी सहजता आ गई थी. उन्होंने अपनी सास से अनुशासन, समय की पाबंदी, हिम्मत और पक्का इरादा सीखा. सोनिया के मुताबिक, शुरू में जो हिचकिचाहट और डर था, वह धीरे-धीरे समझ और करीबी में बदल गया.