गांधी परिवार में क्यों आई थी दरार? कैसे हुई मेनका संग रिश्तों में तल्खी, इंदिरा की मौत के बाद सोनिया क्यों नहीं चाहती थीं राजीव PM बने?

Belonging A Journey of Love: गांधी परिवार की कहानी बाहर से जितनी सत्ता, सियासत और राजनीतिक विरासत की दिखाई देती है, उसके भीतर उतना ही दर्द, बिछड़ने का डर और रिश्तों का संघर्ष भी छिपा रहा है. एक ऐसा परिवार, जिसने देश को कई बड़े नेता दिए, उसी परिवार ने एक के बाद एक ऐसी त्रासदियां देखीं, जिन्होंने उसकी निजी जिंदगी को भी बदलकर रख दिया. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी किताब ‘Belonging: A Journey of Love’ में इन अनकहे पन्नों को खोलने की कोशिश की है. इंदिरा गांधी की हत्या के बाद का वह खौफनाक दौर हो या मेनका गांधी के साथ रिश्तों में आई कड़वाहट, सोनिया ने कई ऐसी बातें बताई हैं, जो अब तक सार्वजनकि चर्चा का हिस्सा नहीं थीं. उन्होंने यह भी बताया कि आखिर क्यों वह नहीं चाहती थीं कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनें.

मेनका गांधी के साथ उनके रिश्ते में दरार कैसे आई?

इस किताब में, सोनिया गांधी ने अपनी देवरानी मेनका गांधी के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी डिटेल में बात की है. सोनिया के मुताबिक, जब 1974 में संजय गांधी से शादी के बाद मेनका परिवार में शामिल हुईं, तो उनके जोश और उत्साह ने शुरू में घर में एक नई एनर्जी लाई. हालांकि, समय के साथ, दोनों के बीच रिश्ते कम आरामदायक होते गए.

सोनिया कहती हैं कि वह मेनका को परिवार का बराबर का सदस्य मानती थीं, लेकिन मेनका शायद इस रिश्ते को अलग तरह से देखती थीं. वहां मौजूद लोग जहां मुझे बहुरानी कहकर पुकारते थे, मेनका को छोटी बहू कहते थे. शायद यही बात उसे कमतर महसूस होती हो. मेनका के कभी-कभी बुरे बर्ताव के बावजूद, सोनिया घर में शांति बनाए रखने के लिए चुप रहती थीं. हालांकि, जब बात बढ़ती, तो वह पलटवार करतीं.

सोनिया यह भी लिखती हैं कि मेनका और संजय गांधी के बीच के झगड़ों का असर पूरे परिवार पर पड़ता था. उनके मुताबिक, मेनका कभी-कभी इंदिरा गांधी के सामने ऐसे शब्द इस्तेमाल करती थीं जिससे परिवार के लोग असहज हो जाते थे.

संजय गांधी की मौत के बाद परिवार में दरार और गहरी हो गई

23 जून, 1980 को एक प्लेन क्रैश में संजय गांधी की मौत के बाद परिवार में तनाव और बढ़ गया. सोनिया के मुताबिक, मेनका की मां संजय के सपोर्टर्स को उनकी विधवा के लिए पॉलिटिकल रोल की मांग करने के लिए उकसा रही थीं. इस बीच, इंदिरा गांधी का मानना ​​था कि मेनका जवान हैं और उन्हें पहले अपने बेटे वरुण गांधी की देखभाल पर ध्यान देना चाहिए.

सोनिया ने मेनका की मैगज़ीन, ‘सूर्या’ से अपनी नाराज़गी का भी ज़िक्र किया. उनके अनुसार, मैगज़ीन की RSS से जुड़ी संस्था को बिक्री से इंदिरा गांधी और मेनका के बीच अनबन और बढ़ गई. सोनिया लिखती हैं कि परिवार के दूसरे सदस्य मेनका की नज़र में दुश्मन बन गए थे, और मीडिया में उनके बारे में कई कहानियां फैलाई जा रही थीं.

मेनका का घर छोड़ना एक ‘रियलिटी शो’ बन गया

सोनिया गांधी के मुताबिक, इंदिरा गांधी ने आखिरकार मेनका से उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में बात की. उन्होंने उन्हें दो ऑप्शन दिए: या तो अपना पॉलिटिकल रास्ता बदल लें या घर छोड़ दें. इसके बाद, मेनका ने घर छोड़ने का फैसला किया. सोनिया का आरोप है कि पूरी घटना को पब्लिक में इस तरह से दिखाया गया जिससे इंदिरा गांधी की इमेज खराब हुई. सोनिया लिखती हैं कि घर छोड़ने को मीडिया में जिस तरह से दिखाया गया, उसने एक प्राइवेट फैमिली झगड़े को पब्लिक तमाशा बना दिया. उन्होंने इसकी तुलना आजकल के ‘रियलिटी शो’ से की.

इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा

31 अक्टूबर, 1984, वह दिन था जिसे गांधी परिवार कभी नहीं भूलेगा. उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने गोली मार दी थी. इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, लेकिन परिवार के लिए यह एक ऐसा सदमा था जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी. अपनी किताब में उस समय को याद करते हुए सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद परिवार में फैले डर और असुरक्षा के माहौल के बारे में बताया है.

सोनिया के लिए न सिर्फ अपनी सास को खोने का दुख बहुत ज़्यादा था, बल्कि उन्हें अपने पति राजीव गांधी की सुरक्षा की भी चिंता थी. इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया गया, लेकिन सोनिया इसके बिल्कुल खिलाफ थीं. उन्हें डर था कि जैसे इंदिरा गांधी की जान गई थी, वैसे ही राजीव भी किसी हमले का शिकार हो सकते हैं.

‘मैं नहीं चाहती थी कि राजीव प्रधानमंत्री बनें’- सोनिया गांधी

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में बताया है कि जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया, तो उन्होंने इसका विरोध किया. सोनिया पॉलिटिक्स से दूर एक नॉर्मल फैमिली लाइफ जीना चाहती थीं. राजीव भी पॉलिटिक्स में आने से पहले एक एयरलाइन पायलट के तौर पर काम कर रहे थे. उन्होंने अपने छोटे बेटे संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत के बाद ही पॉलिटिक्स में एंट्री की.

इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, सोनिया को लगने लगा कि पॉलिटिक्स उनके परिवार से एक और अपने को छीन सकती है. वह नहीं चाहती थीं कि राजीव पावर में आकर उनकी जान खतरे में डालें. हालांकि, हालात ऐसे बने कि राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए. सोनिया के लिए यह फैसला किसी पॉलिटिकल अचीवमेंट से ज़्यादा अपने परिवार की सेफ्टी और फ्यूचर की चिंता का विषय था.