Sonia Gandhi Book Launch: राहुल गांधी ने सुनाया अपनी लव लाइफ का किस्सा, गर्लफ्रेंड को लेकर पहुंचे थे राजीव-सोनिया की पहली मुलाकात वाली जगह

Rahul Gandhi Cambridge Story: किसी की प्रेम कहानी की शुरुआत कहां हुई, यह जानने की उत्सुकता अक्सर उसके करीबियों में भी होती है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए भी ऐसा ही एक खास स्थान है, जहां उनके माता-पिता राजीव गांधी और सोनिया गांधी पहली बार मिले थे. सोमवार 16 नवंबर 2026 को सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक ‘Belonging: A Journey of Love’ के लॉन्च कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कैंब्रिज के दिनों से जुड़ा एक निजी किस्सा साझा किया. उन्होंने बताया कि एक बार वह अपनी गर्लफ्रेंड को उसी रेस्टोरेंट में लेकर गए थे, जहां उनके माता-पिता की पहली मुलाकात हुई थी. अपने भाषण में राहुल ने कहा कि उन्हें इस इवेंट में पॉलिटिक्स से दूर रहने की सलाह दी गई थी. इसलिए, एक बेटे के तौर पर, उन्होंने अपनी मां की ज़िंदगी और पर्सनैलिटी की कुछ झलकियां शेयर करने का फैसला किया.

जब राहुल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैम्ब्रिज के एक रेस्टोरेंट पहुंचे

राहुल गांधी ने बताया कि कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान, उन्हें पता था कि उनके माता-पिता पहली बार वर्सिटी रेस्टोरेंट में मिले थे. एक दिन, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ वहां चलने के लिए कहा. उसे उस जगह की इंपॉर्टेंस के बारे में पता नहीं था, लेकिन वह राहुल के साथ पहुंची. राहुल को अभी भी पीला दरवाज़ा याद है. उन्होंने कहा कि अंदर जाने पर, एक एम्प्लॉई ने उनसे अंदर कितने लोग हैं, यह पूछा और फिर उन्हें बैठने के लिए कहा. मेन्यू मिलने के बाद, राहुल ने एम्प्लॉई को बताया कि उनके माता-पिता पहली बार वहीं मिले थे.

एम्प्लॉई ने जवाब दिया, कि वह उन दोनों को जानता है. फिर राहुल ने उससे पूछा कि वहां क्या अच्छा खाना मिलता है. एम्प्लॉई ने चिकन चेज़र सजेस्ट किया, और उन दोनों ने वही ऑर्डर किया. इस पुराने अनुभव को याद करते हुए राहुल ने बताया कि उनके लिए यह जगह सिर्फ़ एक रेस्टोरेंट नहीं थी, बल्कि उनके माता-पिता की लव स्टोरी से जुड़ी एक खास याद थी.

इंदिरा और राजीव गांधी को खोने का दर्द शेयर किया

अपने भाषण में राहुल गांधी ने अपने परिवार के मुश्किल समय का भी ज़िक्र किया. उन्होंने कहा कि परिवार ने पहले इंदिरा गांधी को खोया, और फिर राजीव गांधी की हत्या ने उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी. राहुल ने कहा कि वह अक्सर अपनी मां से पुरानी यादों के बारे में बात करते हैं. सोनिया गांधी की याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन उन्हें याद नहीं है कि राजीव गांधी की मौत के समय क्या हुआ था.

किताब में दर्ज है सोनिया गांधी का नया सफ़र

राहुल गांधी के मुताबिक, प्रियंका गांधी ने भी बिलॉन्गिंग तैयार करने में अपनी मां का साथ दिया. उन्होंने कहा कि राजीव और सोनिया गांधी का रिश्ता गहरे प्यार और आपसी जुड़ाव पर आधारित था. राजीव गांधी की मौत के बाद सोनिया गांधी को ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करना पड़ा. इस किताब के ज़रिए सोनिया गांधी ने ज़िंदगी, रिश्तों, प्यार और संघर्ष के अपने अनुभव शेयर किए. राहुल के भाषण ने इस इवेंट को पॉलिटिकल स्टेज से हटकर एक फैमिली और इमोशनल एहसास दिया.

ये दिग्गज नेता थे मौजूद

इस इवेंट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे सहित कांग्रेस के कई सीनियर लीडर मौजूद थे. इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव, थलापति विजय, कैंपटन अमरिंदर सिंह मौजूद थे.