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TMC में टूट के बीच सोनिया गांधी का ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर, पार्टी का कांग्रेस में करें विलय

Sonia Gandhi Offer to Mamata Banerjee: तृणमूल कांग्रेस में टूट के बीच सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को टीएमसी का कांग्रेस में विलय करने का ऑफर दिया है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: June 10, 2026 2:24:09 PM IST

सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को टीएमसी का कांग्रेस में विलय का दिया ऑफर
सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को टीएमसी का कांग्रेस में विलय का दिया ऑफर


Sonia Gandhi Offer to Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद टीएमसी के विधायकों और सांसदों के टूटने का सिलसिला जारी है. एक तरफ जहां टीएमसी के 58 विधायकों ने अलग गुट बना लिया है. दूसरी तरफ टीएमसी के 20 सांसदों ने अलग गुट बनाकर एनडीए को समर्थन देने का मन बना लिया है. इस बीच राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर दिया है. दरअसल, सोनिया ने ममता बनर्जी को टीएमसी का कांग्रेस में विलय करने का ऑफर दिया है.

जिसके बदले ममता बनर्जी को कांग्रेस में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अभिषेक बनर्जी को पार्टी महासचिव बनाने का ऑफर दिया है. हालांकि, ममता बनर्जी ने इसको लेकर एक सप्ताह का वक्त मांगा है.

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लगातार टूट रहे टीएमसी के विधायक-सांसद

पश्चिम विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मिली हार के बाद 80 में से 58 विधायकों ने अपना अलग गुट तैयार कर लिया है. दूसरी तरह टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने अलग गुट बनाकर एनडीए को समर्थन देने का मन बना लिया है. इसके अलावा, राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं. जिनमें से सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा की सदस्यता और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. तो वहीं, सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. इसके अलावा, राज्यसभा के कई अन्य सांसदों के भी टूटने की खबर सामने आ रही है.

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राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की हुई बैठक

इस बीच, जानकारी सामने आ रही है कि आज यानी बुधवार (10 जून, 2026) को राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की बैठक हुई थी. सूत्रों के हवाले से सामने आ रही जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी के बीच 10 जनपद पर करीब डेढ़ घंटे मुलाकात हुई थी. इसके अलावा, ये जानकारी भी सामने आ रही है कि दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात फायदेमंद भी रही है. इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात और हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है.

कांग्रेस ने बुलाई बड़ी बैठक

सोनिया गांधी के ममता बनर्जी को दिए गए ऑफर के बीच कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई है. केसी वेणुगोपाल ने बताया कि 11 जून को इंदिरा भवन में AICC महासचिव, प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की बैठक होगी. इस मीटिंग की अध्यक्षता कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगे करेंगे.

यह भी पढ़ें – TMC में मची भगदड़! सुखेंदु शेखर के बाद सुष्मिता देव ने भी छोड़ा साथ, क्या असम में बीजेपी का दामन थामेंगी?

Tags: home-hero-pos-1mamata banerjeeSonia Gandhi
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