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Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा? दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई

Sonam Wangchuk: यह अर्जी वांगचुक की पत्नी के उस आरोप के तुरंत बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका सरकारी हॉस्पिटल पर से "भरोसा उठ गया है" और अधिकारियों पर बार-बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद उन्हें डिस्चार्ज करने से मना करने का आरोप लगाया है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 19, 2026 3:29:45 PM IST

सोनम वांगचुक को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा?
सोनम वांगचुक को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा?


Sonam Wangchuk: दिल्ली हाई कोर्ट रविवार को क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो की अर्जी पर तुरंत सुनवाई के लिए मान गया. पीटीआई ने बताया कि अर्जी में उन्होंने उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल से परिवार की पसंद के किसी प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी में शिफ्ट करने की इजाजत मांगी है. कोर्ट आज दोपहर 2:30  बजे अंगमो की अर्जी पर सुनवाई करेगा.

यह अर्जी वांगचुक की पत्नी के उस आरोप के तुरंत बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका सरकारी हॉस्पिटल पर से “भरोसा उठ गया है” और अधिकारियों पर बार-बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद उन्हें डिस्चार्ज करने से मना करने का आरोप लगाया है.

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रविवार को जारी एक बयान में, उन्होंने दावा किया कि सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने परिवार को बताया था कि वांगचुक का पोटैशियम लेवल 2.9 तक गिर गया है, और इसे “खतरनाक और जानलेवा” बताया था, लेकिन हॉस्पिटल के पब्लिक हेल्थ बुलेटिन में यह आंकड़ा नहीं था और सिर्फ “पोटैशियम लेवल में कमी” का ज़िक्र था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक इंडिपेंडेंट लैब टेस्ट में पोटैशियम लेवल 3.5 दिखा, जो उनके अनुसार नॉर्मल रेंज में था.

अंगमो ने आगे आरोप लगाया कि बार-बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी परिवार को वांगचुक को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी. उन्होंने दावा किया कि उनके हॉस्पिटल के फ्लोर पर करीब 30 पुलिसवाले तैनात थे, और हॉस्पिटल के पूरे एरिया में 100 से ज़्यादा पुलिसवाले तैनात थे, जिससे उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा रुक गई थी. इसे “गैर-कानूनी हिरासत” बताते हुए, उन्होंने कहा कि अगर एक्टिविस्ट को कुछ हुआ तो हॉस्पिटल के अधिकारी और सरकार ज़िम्मेदार होंगे.

वंगचुक को दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल से सफदरजंग हॉस्पिटल ले गई, जब उपवास के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई. परिवार का कहना है कि उन्हें उनकी पसंद के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज जारी रखने की इजाज़त दी जानी चाहिए.

Tags: Sonam Wangchuk
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