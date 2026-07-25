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‘मुझे गिरफ्तार करो, मैं अस्पताल से जा रहा हूं; मेरी मौत हो जाीत हैं तो…’ सोनम वांगचुक वीडियो से मचा हड़कंप

सोनम वांगचुक ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें उनकी बहस पुलिस और अस्पताल प्रशासन के साथ देखी जा सकती है.

By: JP Yadav | Published: July 25, 2026 12:49:33 PM IST

'मुझे गिरफ्तार करो, मैं अस्पताल से जा रहा हूं; मेरी मौत हो जाीत हैं तो...' सोनम वांगचुक वीडियो से मचा हड़कंप
'मुझे गिरफ्तार करो, मैं अस्पताल से जा रहा हूं; मेरी मौत हो जाीत हैं तो...' सोनम वांगचुक वीडियो से मचा हड़कंप


सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) की रात को YouTube पर एक वीडियो जारी किया. इसमें उन्होंने पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के बारे में बताया और उस समय का फुटेज शेयर किया जब वे दिल्ली हाई कोर्ट से गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में ट्रांसफर की मंज़ूरी मिलने के बाद सफदरजंग अस्पताल से निकल रहे थे. समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, सफदरजंग अस्पताल प्रशासन ने कहा कि यह वीडियो हाई कोर्ट का लिखित आदेश मिलने से पहले रिकॉर्ड किया गया था. 

दिल्ली पुलिस ने 18 जुलाई, 2026 को सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध स्थल से सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया था. सोनम वांगचुक 28 जून से CJP की मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल पर थे. इनमें परीक्षा पेपर लीक के लिए जवाबदेही और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शामिल था. दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद उन्हें 21 जुलाई को मेदांता अस्पताल ले जाया गया. वीडियो में वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में एक सुरक्षाकर्मी से बहस करते हुए दिख रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें परिसर से बाहर जाने से रोका जा रहा है.

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सोनम वांगचुक को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अधिकारियों को या तो उन्हें गिरफ़्तार करना चाहिए या उन्हें जाने देना चाहिए. सोनम वांगचुक वीडियो में कहते हैं – ‘आप मुझे परेशान कर रहे हैं. अगर तनाव के कारण मेरी मौत हो जाती है, तो इसकी ज़िम्मेदारी आपकी होगी.’ क्लिप के एक अन्य हिस्से में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है- ‘अगर आप चाहें तो मुझे गिरफ़्तार कर लें, लेकिन मैं जा रहा हूं.’ 

शुक्रवार को जारी किया गया वीडियो

उधर, वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए सफदरजंग अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि इसे कथित तौर पर सोनम वांगचुक के सहयोगियों ने 21 जुलाई को अस्पताल के अंदर एक ऐसे इलाके में रिकॉर्ड किया था जहां वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है.  इस वीडियो को शुक्रवार को जारी किया गया. बताया जा रहा है कि यह वीडियो तब रिकॉर्ड किया गया था, जब अस्पताल प्रशासन को हाई कोर्ट का लिखित आदेश नहीं मिला था. उस समय सोनम वांगचुक मीडिया में आई जानकारी के आधार पर अस्पताल से जाने की जिद कर रहे थे. उन्होंने कहा कि यह ध्यान देना ज़रूरी है कि अस्पताल को लिखित आदेश मिलने के तुरंत बाद उसी दिन शाम 6.40 बजे सोनम वांगचुक को मेदांता गुड़गांव के डॉक्टरों की टीम को सौंप दिया गया था. 

भूख हड़ताल खत्म कर चुके हैं सोनम

यहां पर बता दें कि सोनम वांगचुक ने गुरुवार देर रात गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में अपनी पत्नी गीतांजलि आंग्मो और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपनी भूख हड़ताल खत्म की. एक्टिविस्ट ने कहा कि परीक्षा में सुधार और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा से जुड़ी अपनी मुख्य मांगों पर सरकार और अलग-अलग पार्टियों के सांसदों से आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने उपवास खत्म करने का फैसला किया.

Tags: Sonam Wangchuk
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