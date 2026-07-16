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जंतर मंतर पर बैठे सोनम वांगचुक की जान को है खतरा! दिल्ली HC ने केंद्र सरकार को क्या दिया आदेश

SG तुषार मेहता ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि हर व्यक्ति की जिंदगी कीमती है और उन्हें सोनम वांगचुक की नियमित मेडिकल जांच से कोई आपत्ति नहीं है.

By: JP Yadav | Published: July 16, 2026 12:26:34 PM IST

जंतर मंतर पर बैठे सोनम वांगचुक की जान को है खतरा! दिल्ली HC ने केंद्र सरकार को क्या दिया आदेश
जंतर मंतर पर बैठे सोनम वांगचुक की जान को है खतरा! दिल्ली HC ने केंद्र सरकार को क्या दिया आदेश


NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक (Activist Sonam Wangchuk) का धरना जारी है. इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार (16 जुलाई, 2026) को अहम सुनवाई के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा कि वो सोनम वांगचुक की सेहत पर लगातार नजर रखें और जरूरत पड़ने पर उन्हें मेडिकल मदद दें. हाई कोर्ट ने भूख हड़ताल कर रहे एक्टिविस्ट की बिगड़ती सेहत को लेकर दायर PIL पर कहा कि जिंदगी कीमती है और वे चाहते हैं कि सरकारी डॉक्टर सोनम वांगचुक की नियमित जांच करें. 

कोर्ट ने सरकारी डॉक्टरों को रोज़ाना हेल्थ मॉनिटरिंग का निर्देश दिया है.  इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की चल रही भूख हड़ताल से जुड़ी PIL का निपटारा कर दिया, जिसमें केंद्र का उनके मेडिकल केयर पर भरोसा दर्ज किया गया था. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने की. केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से वर्चुअली पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि  वांगचुक का रोज़ाना मेडिकल चेक-अप हो रहा है और उनके हेल्थ पैरामीटर्स पर रेगुलर नज़र रखी जा रही है.

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हर नागरिक की जान कीमती : हाई कोर्ट

 बेंच ने निर्देश दिया कि वांगचुक की हेल्थ पर सरकारी डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स को रोज़ाना नज़र रखनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक की जान कीमती है और ज़ोर दिया कि सरकार को इसकी सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए. हाई कोर्ट ने केंद्र का यह भरोसा दर्ज किया कि सरकारी डॉक्टरों की राय के आधार पर, अगर कोई मेडिकल मदद जरूरी होगी, तो वह बिना देर किए दी जाएगी. सॉलिसिटर जनरल के भरोसे की तारीफ़ करते हुए, बेंच ने वांगचुक की सेहत की लगातार क्लिनिकल मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया और याचिका का निपटारा कर दिया.

9 किलोग्राम घट गया वजन

एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने के बाद से 9 किलोग्राम से ज़्यादा वजन घट गया है.  डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि भूख हड़ताल के 19वें दिन तक पहुंचने के कारण, वे जल्द ही एक खतरनाक स्थिति में पहुंच सकते हैं, जिसमें उनके अंगों को नुकसान पहुंच सकता है. सोनम वांगचुक की सेहत के बारे में जानकारी देते हुए डॉ. सतीश लांबा ने कहा कि एक्टिविस्ट अभी मानसिक रूप से सतर्क और चिकित्सकीय रूप से स्थिर हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि डॉक्टर उन संकेतों पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं जिनसे उनकी हालत बिगड़ सकती है. भूख हड़ताल के 19वें दिन उनका कुल वज़न 9 किलोग्राम से ज़्यादा कम हो गया है.  उनका ब्लड शुगर 80 mg/dL है और पल्स 72 बीट प्रति मिनट है. लेटे हुए उनका ब्लड प्रेशर 105/61 mmHg और बैठे हुए 101/65 mmHg है.  उनके शरीर में पानी का स्तर ठीक है और वे मानसिक रूप से सतर्क हैं. उनका मौजूदा वज़न 56.9 किलोग्राम है.

Tags: Sonam Wangchuk
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