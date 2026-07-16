Home > देश > 58 दिन का अनशन के बाद चली गई जान! कौन थे वो महान तपस्वी जिनके संकल्प के आगे झुक गई थी नेहरू सरकार?

58 दिन का अनशन के बाद चली गई जान! कौन थे वो महान तपस्वी जिनके संकल्प के आगे झुक गई थी नेहरू सरकार?

sonam wangchuk on hunger strike: क्या आप जानते हैं कि अतीत में एक प्रमुख नेता और स्वतंत्रता सेनानी ने भी अपने ही देश की सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की थी? उन्होंने 58 दिनों तक अपना उपवास जारी रखा और अंततः उनका निधन हो गया.

By: Anshika thakur | Published: July 16, 2026 12:35:23 PM IST

सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर
सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर


sonam wangchuk on hunger strike: आज जंतर-मंतर पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का 19वां दिन है. उनकी हालत गंभीर है और उनका वजन लगभग 8 किलोग्राम कम हो गया है. वे भारत की परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं.
 
लेकिन क्या आप जानते हैं कि अतीत में एक प्रमुख नेता और स्वतंत्रता सेनानी ने भी अपने ही देश की सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की थी? उन्होंने 58 दिनों तक अपना उपवास जारी रखा और अंततः उनका निधन हो गया. उनकी मृत्यु के बाद जनता का आक्रोश इतना तीव्र हो गया कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए मजबूर हो गई.
 
हम दक्षिण भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी और सामाजिक कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु की बात कर रहे हैं. उन्होंने तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी से तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग आंध्र राज्य की मांग को लेकर 58 दिनों तक भूख हड़ताल की थी. इस विरोध प्रदर्शन के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई.
 
महात्मा गांधी के अनुयायी श्रीरामुलु ने नमक सत्याग्रह (1930) और भारत छोड़ो आंदोलन (1942) में हिस्सा लिया था. आजादी के बाद भी, उन्होंने सामाजिक सुधारों और दलित समुदाय के अधिकारों के लिए काम करना जारी रखा. उनका सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन आंध्र प्रदेश के गठन के लिए था.
 
उन्होंने 19 अक्टूबर 1952 को अपना अनशन शुरू किया और 58 दिनों बाद 15 दिसंबर 1952 को उनका निधन हो गया. उनकी मृत्यु के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके कारण नेहरू सरकार को उनकी मांग माननी पड़ी और 1953 में एक अलग आंध्र राज्य का गठन करना पड़ा.
 

प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की भूख हड़ताल

 
श्रीरामुलु के विरोध-प्रदर्शन के बाद प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने भारतीय इतिहास में एक और बड़ी भूख हड़ताल का नेतृत्व किया. आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर और पर्यावरणविद् अग्रवाल ने गंगा नदी को बचाने के लिए कई बार उपवास किया. फरवरी 2010 में, उन्होंने उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बन रहे लोहारी नागपाला जलविद्युत परियोजना के विरोध में 38 दिनों की भूख हड़ताल की. इसके बाद तत्कालीन यूपीए सरकार ने इस परियोजना को रद्द कर दिया.
 

2018 में भूख हड़ताल और निधन

 
प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल ने जून 2018 में हरिद्वार में एक और भूख हड़ताल शुरू की. उन्होंने सरकार के सामने कई मांगें रखीं, जिनमें गंगा के संरक्षण के लिए कानून बनाना, गंगा और उसकी सहायक नदियों पर पनबिजली परियोजनाओं को रोकना और नदी के प्राकृतिक और अबाधित प्रवाह को बनाए रखना शामिल था.
 
उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं और 111 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 11 अक्टूबर 2018 को उनका निधन हो गया.
 

भूख हड़ताल का आइडिया कहां से आया?

 
सोनम वांगचुक से पहले, 2011-12 में अन्ना हजारे के आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान खींचा था. इससे यह सवाल उठता है कि भूख हड़ताल का आइडिया असल में कहां से आया?
 
कई लोग मानते हैं कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले यह तरीका अपनाया और अंग्रेजों के खिलाफ इसका सफल इस्तेमाल किया. हालांकि, भूख हड़ताल का इतिहास गांधी के समय से काफी पहले का है. फिर भी, इसे मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में एक ताकतवर हथियार के तौर पर स्थापित करने का क्रेडिट गांधी को ही जाता है.
 

गांधीजी से पहले भी भूख हड़तालें होती थीं

 
भारत में उपवास या व्रत रखने की परंपरा हजारों साल पुरानी मानी जाती है. प्राचीन हिंदू और जैन ग्रंथों में उपवास को आत्म-शुद्धि, प्रायश्चित और नैतिक दबाव डालने का एक जरिया बताया गया है. प्राचीन आयरलैंड में भी किसी के खिलाफ उपवास करने की ऐसी ही प्रथा थी. अगर कोई ताकतवर व्यक्ति किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति के साथ गलत करता था, तो पीड़ित व्यक्ति उस गलत काम करने वाले के घर के बाहर उपवास पर बैठ जाता था. समाज इसे नैतिक दबाव के तौर पर देखता था और आरोपी व्यक्ति की साख खतरे में पड़ जाती थी.
 
कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी उपवास का जिक्र मिलता है. इससे पता चलता है कि विरोध के तौर पर भूख का इस्तेमाल करने का विचार गांधीजी से सदियों पहले से मौजूद था. 

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