Home > देश > पहले गए मसल्स अब जाएंगे ऑर्गन! घट गया शरीर का 20% हिस्सा; क्या इसी वजह से Sonam Wangchuk को उठा ले गई पुलिस?

पहले गए मसल्स अब जाएंगे ऑर्गन! घट गया शरीर का 20% हिस्सा; क्या इसी वजह से Sonam Wangchuk को उठा ले गई पुलिस?

Sonam Wangchuk Hunger Strike: दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को विरोध स्थल से हटाकर अस्पताल ले जाया गया है. शनिवार सुबह पुलिस विरोध स्थल पर पहुँची और वांगचुक को अस्पताल ले गई.

By: Heena Khan | Published: July 18, 2026 8:15:12 AM IST

sonam wangchuk hunger strike
sonam wangchuk hunger strike


Sonam Wangchuk Hunger Strike: दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को विरोध स्थल से हटाकर अस्पताल ले जाया गया है. शनिवार सुबह पुलिस विरोध स्थल पर पहुँची और वांगचुक को अस्पताल ले गई. इस दौरान ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के कार्यकर्ताओं ने विरोध और नारेबाजी की; ये कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे. वहीं  इस समय जंतर मंतर पर अच्छा-खासा बवाल देखने को मिल रहा है.

20% शरीर का हिस्सा हुआ खत्म 

एजुकेटर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने शुक्रवार को कहा कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के दौरान उनके शरीर का लगभग 20 परसेंट हिस्सा चला गया है, लेकिन वो पक्के इरादे वाले हैं. उन्होंने कहा कि अगर प्याज की बढ़ती कीमतों की वजह से सरकारें गिर सकती हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए जवाबदेही तय करने से भी पॉलिटिकल बदलाव आ सकता है. अपने उपवास के 20वें दिन के आखिर में शेयर किए गए एक वीडियो मैसेज में, वांगचुक ने लोगों से 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित पार्लियामेंट मार्च में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की. ​​उन्होंने कहा कि लोगों की भागीदारी इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है.

You Might Be Interested In

ये भी पढ़ें:  दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जबरन कराया अस्पताल में भर्ती, जंतर मंतर खाली करने का भी दिया आदेश

मसल्स गए अब जाएंगे ऑर्गन- वांगचुक 

इतना ही नहीं, वांगचुक ने कहा, “हां, मैं अभी भी ज़िंदा हूं. मेरे शरीर का 20 परसेंट हिस्सा चला गया है. फैट के बाद मसल्स चले गए हैं. उसके बाद, ऑर्गन चले जाएंगे. आखिर में, दिमाग. अभी समय नहीं आया है.” अपनी हालत के बारे में सपोर्टर्स को भरोसा दिलाने की कोशिश करते हुए, उन्होंने कहा, “20वां दिन खत्म हो रहा है. मुझे यह साबित करने दो कि मेरा दिमाग अभी भी ठीक है.” इस सवाल का ज़िक्र करते हुए कि क्या चल रहे आंदोलन से जवाबदेही तय होगी या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होगा, वांगचुक ने कहा कि लोग अक्सर बड़े आंदोलनों की ताकत को कम आंकते हैं. उन्होंने कहा, “मैं आपसे पूछता हूँ – क्या भारत के लोग अपने बच्चों की ज़िंदगी और पढ़ाई से ज़्यादा प्यार करते हैं, या प्याज़ से?” इसके बाद उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी प्याज़ की बढ़ती कीमतों से उपजे लोगों के गुस्से की वजह से सरकारें गिर चुकी हैं.

Tags: NEETSonam Wangchuksonam wangchuk hunger strike
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गैस दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए?

July 17, 2026

प्रियंका चोपड़ा की 7 सुपरहिट फिल्में

July 17, 2026

मानसून में कौन सी ड्रिंक्स पीनी चाहिए?

July 17, 2026

महादेव के दरबार पहुंचीं अक्षरा सिंह, फोटोज में देखें भोजपुरी...

July 17, 2026

कैसी थी करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट की लव...

July 17, 2026

सर्दी-खांसी समेत इन चीजों में फायदेमंद है काली मिर्च

July 16, 2026
पहले गए मसल्स अब जाएंगे ऑर्गन! घट गया शरीर का 20% हिस्सा; क्या इसी वजह से Sonam Wangchuk को उठा ले गई पुलिस?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पहले गए मसल्स अब जाएंगे ऑर्गन! घट गया शरीर का 20% हिस्सा; क्या इसी वजह से Sonam Wangchuk को उठा ले गई पुलिस?
पहले गए मसल्स अब जाएंगे ऑर्गन! घट गया शरीर का 20% हिस्सा; क्या इसी वजह से Sonam Wangchuk को उठा ले गई पुलिस?
पहले गए मसल्स अब जाएंगे ऑर्गन! घट गया शरीर का 20% हिस्सा; क्या इसी वजह से Sonam Wangchuk को उठा ले गई पुलिस?
पहले गए मसल्स अब जाएंगे ऑर्गन! घट गया शरीर का 20% हिस्सा; क्या इसी वजह से Sonam Wangchuk को उठा ले गई पुलिस?