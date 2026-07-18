पहले गए मसल्स अब जाएंगे ऑर्गन! घट गया शरीर का 20% हिस्सा; क्या इसी वजह से Sonam Wangchuk को उठा ले गई पुलिस?

Sonam Wangchuk Hunger Strike: दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को विरोध स्थल से हटाकर अस्पताल ले जाया गया है. शनिवार सुबह पुलिस विरोध स्थल पर पहुँची और वांगचुक को अस्पताल ले गई. इस दौरान ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के कार्यकर्ताओं ने विरोध और नारेबाजी की; ये कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे. वहीं इस समय जंतर मंतर पर अच्छा-खासा बवाल देखने को मिल रहा है.

20% शरीर का हिस्सा हुआ खत्म

एजुकेटर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने शुक्रवार को कहा कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के दौरान उनके शरीर का लगभग 20 परसेंट हिस्सा चला गया है, लेकिन वो पक्के इरादे वाले हैं. उन्होंने कहा कि अगर प्याज की बढ़ती कीमतों की वजह से सरकारें गिर सकती हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए जवाबदेही तय करने से भी पॉलिटिकल बदलाव आ सकता है. अपने उपवास के 20वें दिन के आखिर में शेयर किए गए एक वीडियो मैसेज में, वांगचुक ने लोगों से 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित पार्लियामेंट मार्च में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की. ​​उन्होंने कहा कि लोगों की भागीदारी इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है.

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मसल्स गए अब जाएंगे ऑर्गन- वांगचुक

इतना ही नहीं, वांगचुक ने कहा, “हां, मैं अभी भी ज़िंदा हूं. मेरे शरीर का 20 परसेंट हिस्सा चला गया है. फैट के बाद मसल्स चले गए हैं. उसके बाद, ऑर्गन चले जाएंगे. आखिर में, दिमाग. अभी समय नहीं आया है.” अपनी हालत के बारे में सपोर्टर्स को भरोसा दिलाने की कोशिश करते हुए, उन्होंने कहा, “20वां दिन खत्म हो रहा है. मुझे यह साबित करने दो कि मेरा दिमाग अभी भी ठीक है.” इस सवाल का ज़िक्र करते हुए कि क्या चल रहे आंदोलन से जवाबदेही तय होगी या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होगा, वांगचुक ने कहा कि लोग अक्सर बड़े आंदोलनों की ताकत को कम आंकते हैं. उन्होंने कहा, “मैं आपसे पूछता हूँ – क्या भारत के लोग अपने बच्चों की ज़िंदगी और पढ़ाई से ज़्यादा प्यार करते हैं, या प्याज़ से?” इसके बाद उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी प्याज़ की बढ़ती कीमतों से उपजे लोगों के गुस्से की वजह से सरकारें गिर चुकी हैं.