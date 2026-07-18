Sonam Wangchuk Hunger Strike: अस्पताल में क्या हो रहा है वांगचुक के साथ? पत्नी के फूले हाथ-पैर; कह दी बड़ी बात

Sonam Wangchuk Hunger Strike: क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो ने शनिवार को आरोप लगाया कि उन्हें जंतर-मंतर से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में बिना उन्हें या उनके परिवार को बताए शिफ्ट कर दिया गया, जबकि उनकी भूख हड़ताल का 21वां दिन था. पत्रकारों से बात करते हुए आंग्मो ने दावा किया कि डॉक्टरों ने शुक्रवार शाम वांगचुक की जांच की थी और उनके ज़रूरी हेल्थ पैरामीटर सामान्य पाए गए थे. उन्होंने अस्पताल के इस दावे पर सवाल उठाया कि पोटेशियम का स्तर जानलेवा हद तक गिर गया है; उन्होंने कहा कि परिवार ने मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी लेकिन उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली.

दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं दिया कोई आदेश

उन्होंने कहा, “सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर वाली जगह से यहां बिना उन्हें या मुझे बताए लाया गया. कल शाम ही सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी जांच की थी और उनके सभी ज़रूरी हेल्थ पैरामीटर सामान्य थे. लेकिन अब वे हमें बता रहे हैं कि उनका पोटेशियम गिर गया है और यह जानलेवा है. लेकिन जब हमने रिपोर्ट देखने के लिए कहा, तो वे हमें रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं.” आंग्मो ने यह भी कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करने का आदेश नहीं दिया था. उनके अनुसार, कोर्ट ने केवल यह निर्देश दिया था कि उनके स्वास्थ्य की नियमित रूप से निगरानी की जाए.

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नहीं चल रहा कोई इलाज

उन्होंने कहा कि अभी कोई इलाज नहीं किया जा रहा है और डॉक्टर केवल निगरानी और मेडिकल टेस्ट कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि परिवार बाहरी लैब में टेस्ट दोबारा करवाने की योजना बना रहा है क्योंकि मांगी गई रिपोर्ट नहीं दी गई हैं. उन्होंने कहा, “अभी कोई इलाज नहीं चल रहा है. केवल निगरानी और टेस्ट किए जा रहे हैं, और हम असल में बाहरी लैब में टेस्ट करवाने जा रहे हैं.” पोटेशियम के बताए गए 2.9 के स्तर पर सवाल उठाते हुए आंग्मो ने कहा कि एक दिन पहले यह 4.3 था और वह चाहती थीं कि कोई भी दवा देने से पहले नतीजों की पुष्टि की जाए. उन्होंने कहा कि वांगचुक का उपवास जारी है और वह केवल नमक वाला पानी ले रहे हैं, चीनी नहीं.