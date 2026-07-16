Sonam Wangchuk Hunger Strike par Kyu hain: आखिर क्यों 19 दिन से भूख हड़ताल पर हैं सोनम वांगचुक? क्या दिला पाएंगे युवाओं को न्याय

Sonam Wangchuk Hunger Strike par Kyu hain | Sonam Wangchuk Hunger Strike Reason : जाने-माने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भारत की राजधानी दिल्ली में दो हफ़्ते से ज़्यादा समय से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं. उनकी गिरती सेहत को लेकर चिंता बढ़ रही है. हालांकि 59 साल के वांगचुक हिमालय में क्लाइमेट अडैप्टेशन (जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने) पर अपने काम और एक बड़ी बॉलीवुड फ़िल्म को प्रेरित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं, लेकिन उनका मौजूदा विरोध प्रदर्शन जलवायु परिवर्तन से जुड़ा नहीं है.

इसके बजाय, वो जवाबदेही की मांग करने वाले एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए हैं. यह आंदोलन तब शुरू हुआ जब कई गड़बड़ियों ने भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को हिलाकर रख दिया और इसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक को प्रभावित किया.

वांगचुक अनशन क्यों कर रहे हैं? (Sonam Wangchuk Hunger Strike Reason)

यह भूख हड़ताल ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) की मांगों पर केंद्रित है. यह एक्टिविस्ट अभिजीत दिपके द्वारा शुरू किया गया नागरिकों का एक व्यंग्यात्मक आंदोलन है. 30 साल के दिपके द्वारा शुरू की गई CJP ने इंस्टाग्राम पर युवा भारतीयों का ध्यान खींचा है. मई में शुरू होने के कुछ ही दिनों के भीतर इसके 2.2 करोड़ (22 मिलियन) फ़ॉलोअर्स हो गए. इस समूह ने 20 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया. यह प्रदर्शन प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोपों के बाद किया गया, जिसमें पेपर लीक के कारण भारत की राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा का रद्द होना भी शामिल है.वांगचुक 28 जून को इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और छात्रों के समर्थन में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया. प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं. उनका तर्क है कि परीक्षा से जुड़े विवादों के लिए उन्हें राजनीतिक ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए.

ये भी पढ़ें: सोनम वांगचुक के समर्थन में आये एक्टर अतुल कुलकर्णी, करेंगे भूख हड़ताल, सरकार से किया विशेष आग्रह

किस चीज की मांग कर रही CJP

CJP के अनुसार, वो भारत की परीक्षा प्रणाली में ज़्यादा जवाबदेही और सुधार की भी मांग कर रहे हैं. साथ ही, वो उन छात्रों के परिवारों के लिए 1,16,000 डॉलर के मुआवज़े की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने परीक्षा से जुड़ी परेशानी के कारण कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. पेपर लीक की घटनाओं से भी युवा नाराज़ हैं. पेपर लीक के कारण मेडिकल कॉलेज की एक परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसमें 23 लाख (2.3 मिलियन) उम्मीदवार शामिल हुए थे. यह परीक्षा आख़िरकार पिछले महीने आयोजित की गई थी.

ये भी पढ़ें: कौन है गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया? जो पंजाब से लेकर अमेरिका तक गैंग कर रहा ऑपरेट; मां और एक साथी की किसने की हत्या