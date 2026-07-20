Sonam Wangchuk Hunger Strike: 3 मांगें मानीं तो आज खत्म हो सकता है सोनम वांगचुक का अनशन, सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी देना होगा साथ

Sonam Wangchuk Hunger Strike: पेपर लीक के मामले में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा समेत कई अन्य मांगों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल सोमवार (20 जुलाई, 2026) को भी जारी है. वो फिलहाल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है और यहां भी उन्होंने अनशन जारी रखा हुआ है. कॉकरोज जनता पार्टी के पूर्व निर्धारित संसद मार्च से पहले सोनम वांगचुक ने अस्पताल से एक मैसेज जारी किया है. कागज पर लिखी एक छोटी चिट्ठी में सोनम वांगचुक ने संकेत दिया है कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसकी 3 शर्तें केंद्र सरकार को पूरी करनी होंगीं.

ये हैं 3 मांगें

1 . केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था में पिछले कई महीनों से जारी नाकामियों मसलन पेपर लीक वगैरह की ज़िम्मेदारी लेती है.

2. वह और CJP के नेता संसद तक पहुंचते हैं और वहां अलग-अलग पार्टियों के माननीय सांसद और नेता हमें भरोसा दिलाते हैं कि वे अब संसद में यह मुद्दा उठाएंगे.

3. मेरी सेहत या कोई और वजह इसकी इजाजत नहीं देती है, तब भी अलग-अलग पार्टियों के माननीय सांसद और नेता ऊपर बताया गया भरोसा दिलाते हैं.