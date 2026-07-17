20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा…, फिर भूत बनकर वापस आऊंगा! अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने क्यों कह दी इतनी बड़ी बात?

शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शुक्रवार को कहा कि वे 20 जुलाई तक अपना आमरण अनशन जारी रखेंगे, ताकि उस दिन होने वाले ‘संसद चलो’ मार्च में खुद शामिल होकर उसका नेतृत्व कर सकें. समर्थकों के बीच हल्के-फुल्के अंदाज में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर 20 जुलाई का यह मार्च उम्मीद के मुताबिक कामयाब नहीं रहा, तो वे ‘भूत बनकर लौटेंगे’.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए वांगचुक ने कहा, ‘मैं 20 जुलाई तक जैसे-तैसे खुद को जिंदा रखूंगा, ताकि आप सभी के साथ संसद तक मार्च कर सकूं. अगर यह मार्च सफल नहीं हुआ, तो मैं भूत बनकर वापस आऊंगा.’ उनकी इस बात पर वहाँ मौजूद लोगों ने तालियाँ बजाईं और जमकर नारेबाजी की.

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े वांगचुक

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं. लगातार गिरती सेहत के बावजूद सोनम वांगचुक ने अपने समर्थकों से कहा कि यह समय सिर्फ उनके लिए चिंता जताने का नहीं, बल्कि आंदोलन को और ताकत देने का है. उन्होंने कहा, ‘मैं बाहर से भले ही कमजोर दिख रहा हूँ, लेकिन अंदर से पूरी तरह मजबूत हूँ. मुझे भरोसा है कि आप सब भी उतने ही मजबूत हैं. अब हमें यही ताकत 20 जुलाई को दिखानी है. हम शांतिपूर्ण ढंग से संसद जाएंगे और लोकतंत्र के मंदिर में अपनी बात रखेंगे.’

उन्होंने लोगों से अनशन खत्म करने की गुहार लगाने के बजाय संसद मार्च में शामिल होने की अपील की. उनका साफ कहना है कि सरकार की तरफ से बिना किसी ठोस कदम या जवाब के अनशन तोड़ना आंदोलन के मकसद को कमजोर कर देगा.

तेजी से गिर रहा है वजन, डॉक्टर रख रहे हैं नजर

सोनम वांगचुक के अनशन को अब तीसरा हफ्ता हो चुका है और उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है. डॉक्टरों ने गुरुवार को उनका मेडिकल बुलेटिन जारी किया था, जिसके मुताबिक वांगचुक का वजन गिरकर 56.65 किलोग्राम रह गया है. पिछले 24 घंटों में ही उनका वजन 500 ग्राम कम हुआ है, जबकि अनशन की शुरुआत से लेकर अब तक वे 9 किलो से ज्यादा वजन गंवा चुके हैं. डॉक्टरों के अनुसार, उनका ब्लड प्रेशर 105/61 mmHg, ब्लड शुगर 80 mg/dL और ऑक्सीजन सैचुरेशन 97 फीसदी है. वे पूरी तरह होश में हैं और मानसिक रूप से सक्रिय हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें लगातार मेडिकल निगरानी की जरूरत है.

कोर्ट सख्त, आंदोलन को मिला नया मोड़

वांगचुक की बिगड़ती सेहत का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया है. अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वे सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की रोजाना निगरानी करें और जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टरी सहायता मुहैया कराएं.

जंतर-मंतर पहुंच रहे तमाम लोग न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की कमियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बल्कि वांगचुक के साथ अपनी एकजुटता भी जाहिर कर रहे हैं. हालांकि, सोनम वांगचुक बार-बार यही कह रहे हैं कि इस आंदोलन की असली ताकत जनता की मौजूदगी है. उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं है कि अनशन कितने दिन चला, बल्कि परीक्षा इस बात की है कि 20 जुलाई के संसद मार्च में कितनी भीड़ जुटती है और वह कितना सफल रहता है. इसी बात को दोहराते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर यह मार्च उम्मीद के मुताबिक कामयाब नहीं रहा, तो वे ‘भूत बनकर लौटेंगे’.